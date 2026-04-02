Dony Lesmana Eko Putra
02 April 2026, 17.20 WIB

Yamaha TMax Kembali, Skutik Premium Rp 500 Jutaan Ini Langsung Ludes

Sebanyak 50 unit Yamaha TMax habis terjual dalam waktu kurang dari 25 menit. (dok.YMI)

JawaPos.com - Setelah sempat absen cukup lama, Yamaha TMax akhirnya kembali hadir di pasar Indonesia. Kembalinya salah satu skutik premium paling ikonik ini menjadi sinyal bahwa segmen motor premium di Tanah Air masih memiliki daya tarik yang kuat.

Terakhir kali TMax dipasarkan secara resmi di Indonesia pada 2018. Kini, di awal 2026, Yamaha kembali membawa model tersebut dalam dua pilihan varian, yakni TMax Techmax dan edisi khusus 25th Max Yamaha.

Antusiasme pasar terhadap kembalinya Yamaha TMax langsung terlihat dari penjualan awal. Saat pemesanan online dibuka pada akhir Januari lalu, sebanyak 50 unit disebut habis terjual dalam waktu kurang dari 25 menit.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pasar untuk skutik premium dengan banderol tinggi tetap ada, terutama di kalangan konsumen yang menginginkan kombinasi performa, teknologi, kenyamanan, dan citra eksklusif.

Bukan Sekadar Skutik Besar

Yamaha TMax selama ini dikenal bukan sekadar motor matik berdimensi besar. Model ini sudah lama punya reputasi sebagai salah satu pionir maxi scooter premium yang menawarkan pengalaman berkendara mendekati motor touring, namun tetap praktis seperti skutik. Karakter itulah yang membuat TMax punya penggemar loyal, termasuk di Indonesia.

Pada generasi terbaru, TMax hadir dengan berbagai fitur yang memperkuat posisinya di kelas premium. Salah satu yang paling banyak disorot adalah kehadiran cruise control, fitur yang biasanya identik dengan motor touring atau mobil premium.

Selain itu, motor ini juga dibekali sistem pengereman dan pengendalian yang lebih canggih, termasuk IMU 6-Axis dan ABS, yang membantu menjaga stabilitas dan kontrol saat berkendara.

Dari sisi ergonomi, TMax juga dikenal menawarkan posisi duduk yang nyaman untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh.

Pasar Skutik Premium Indonesia Masih Menarik

