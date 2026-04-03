Dony Lesmana Eko Putra
04 April 2026, 01.20 WIB

Yamaha Gear Ultima Diperbarui, Skutik Keluarga Makin Praktis dan Irit

Yamaha Gear Ultima kini hadir lebih segar dengan fitur tambahan dan pilihan warna baru. - Image

Yamaha Gear Ultima kini hadir lebih segar dengan fitur tambahan dan pilihan warna baru.

JawaPos.com - Yamaha kembali menyegarkan lini skutik keluarga lewat Yamaha Gear Ultima. Motor ini hadir dengan pembaruan di sektor fitur, tampilan, dan pilihan varian untuk menjawab kebutuhan mobilitas harian keluarga Indonesia yang semakin dinamis.

Sebagai salah satu skutik andalan di kelasnya, tetap mengandalkan mesin Blue Core Hybrid 125cc yang dikenal efisien, serta rangka kokoh untuk mendukung penggunaan harian.

Hadir dalam Tiga Varian

Gear Ultima Hybrid Smart, Gear Ultima Hybrid Solid dan Gear Ultima Hybrid. Masing-masing varian dibedakan lewat fitur, desain, dan pilihan warna, sehingga konsumen bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya berkendara.

Varian Tertinggi Sudah Keyless
Salah satu pembaruan paling menarik ada pada Gear Ultima Hybrid Smart yang kini sudah dibekali Smart Key System atau sistem keyless.

Selain itu, varian tertinggi ini juga membawa beberapa fitur modern seperti stop & Start System, digital speedometer, lampu hazard dan konektivitas smartphone.

Fitur-fitur tersebut membuat skutik ini terasa lebih praktis untuk penggunaan harian, terutama di area perkotaan.

Pilihan Warna Lebih Segar
Dari sisi tampilan, Yamaha juga memberi sentuhan baru pada pilihan warna. Gear Ultima Hybrid Solid dimana varian ini hadir dengan konsep dual tone color dan tersedia dalam warna: Solid Orange, Solid Blue.

Ada juga Gear Ultima Hybrid Smart untuk varian tertinggi, tersedia warna:
Magma Black dan Matte Blue. Sedangkan Gear Ultima Hybrid merupakan varian standar hadir dengan pilihan warna Hitam dan Putih.

Pembaruan ini membuat skutik ini tampil lebih segar tanpa meninggalkan karakter praktisnya.

