Unit Misterius DFSK Parkir, Isyarat Peluncuran Mobil Baru Makin Kuat

JawaPos.com - Seperi diberitakan sebelumnya mobil dengan kamuflase yang diduga mobil baru DFSK/Seres tertangkap kamera sedang terparkir di salah satu area ruko komersial. Sebuah sinyal kemungkinan unit itu sedang dalam tahap persiapan sebelum peluncuran resmi di Indonesia.

Di pasar Tiongkok, model yang diduga kuat sebagai basis mobil ini dikenal sebagai Landian E5 Plus, bagian dari lini elektrifikasi DFSK/Seres. Model ini hadir sebagai SUV keluarga dengan opsi 5-seater dan 7-seater, serta membawa sistem Super Hybrid yang menjadi fokus utama.

Secara desain, mobil ini punya ciri khas bodi SUV membulat, lampu depan ramping siluet samping tebal dan proporsi kabin yang mengutamakan ruang penumpang. Karakter itu cukup cocok dengan bentuk unit kamuflase yang belakangan tertangkap kamera di Indonesia.

Jika benar diluncurkan tahun ini, DFSK berpotensi masuk ke salah satu ceruk yang sedang menarik, yakni SUV keluarga elektrifikasi dengan jarak tempuh panjang.

Model seperti ini akan bermain di area yang cukup strategis karena menyasar keluarga muda, pengguna mobil harian jarak menengah

konsumen first adopter elektrifikasi hingga mereka yang ingin efisiensi tanpa kehilangan fleksibilitas perjalanan jauh.

DFSK tampaknya sedang membaca peluang itu dengan cukup serius. Kemunculan satu unit mobil kamuflase DFSK menjadi sinyal kuat bahwa pabrikan ini memang tengah menyiapkan produk baru untuk pasar Indonesia.