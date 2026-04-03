DFSK Siapkan Kejutan? SUV Kamuflase Ini Diduga E5 Plus PHEV

JawaPos.com - Satu unit mobil baru DFSK tertangkap kamera sedang terparkir di salah satu area ruko komersial di daerah Jawa Tengah. Menariknya, mobil tersebut masih dibungkus kamuflase penuh, menandakan kemungkinan unit itu sedang dalam tahap persiapan sebelum peluncuran resmi di Indonesia.

Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak pabrikan terkait identitas model tersebut, bentuk bodinya memunculkan dugaan kuat bahwa unit ini merupakan calon SUV plug-in hybrid (PHEV) baru dari DFSK.

Dari proporsi bodi, garis samping, serta siluet belakangnya, mobil ini terlihat sangat mirip dengan DFSK E5 Plus, model elektrifikasi yang sudah lebih dulu hadir di pasar Tiongkok.

Mirip DFSK E5 Plus, SUV PHEV 7-Seater

Jika benar mengarah ke model tersebut, maka mobil yang tertangkap kamera ini kemungkinan adalah varian DFSK E5 Plus atau versi lokal dari model yang di Tiongkok dikenal sebagai Landian E5 Plus di bawah ekosistem DFSK/SERES.

Model ini diposisikan sebagai SUV keluarga 7-penumpang dengan teknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Secara global, mobil ini mengisi segmen SUV menengah dengan konfigurasi kabin yang cocok untuk keluarga, namun dibekali pendekatan elektrifikasi yang lebih relevan untuk kebutuhan harian dan perjalanan jauh.

Jarak Tempuh Lebih Panjang

Salah satu daya tarik terbesar dari model ini adalah jarak tempuhnya. Di pasar asalnya, varian ini dikenal punya kemampuan berkendara yang cukup impresif untuk kelas SUV PHEV.