Dony Lesmana Eko Putra
04 April 2026, 05.23 WIB

DFSK Siapkan Kejutan? SUV Kamuflase Ini Diduga E5 Plus PHEV

Salah satu model baru yang akan diluncurkan DFSK tertangkap kamera. (Istimewa).

 JawaPos.com - Satu unit mobil baru DFSK tertangkap kamera sedang terparkir di salah satu area ruko komersial di daerah Jawa Tengah. Menariknya, mobil tersebut masih dibungkus kamuflase penuh, menandakan kemungkinan unit itu sedang dalam tahap persiapan sebelum peluncuran resmi di Indonesia.

Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak pabrikan terkait identitas model tersebut, bentuk bodinya memunculkan dugaan kuat bahwa unit ini merupakan calon SUV plug-in hybrid (PHEV) baru dari DFSK.

Dari proporsi bodi, garis samping, serta siluet belakangnya, mobil ini terlihat sangat mirip dengan DFSK E5 Plus, model elektrifikasi yang sudah lebih dulu hadir di pasar Tiongkok.

Mirip DFSK E5 Plus, SUV PHEV 7-Seater

Jika benar mengarah ke model tersebut, maka mobil yang tertangkap kamera ini kemungkinan adalah varian DFSK E5 Plus atau versi lokal dari model yang di Tiongkok dikenal sebagai Landian E5 Plus di bawah ekosistem DFSK/SERES.

Model ini diposisikan sebagai SUV keluarga 7-penumpang dengan teknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Secara global, mobil ini mengisi segmen SUV menengah dengan konfigurasi kabin yang cocok untuk keluarga, namun dibekali pendekatan elektrifikasi yang lebih relevan untuk kebutuhan harian dan perjalanan jauh.

Jarak Tempuh Lebih Panjang

Salah satu daya tarik terbesar dari model ini adalah jarak tempuhnya. Di pasar asalnya, varian ini dikenal punya kemampuan berkendara yang cukup impresif untuk kelas SUV PHEV.

Berdasarkan informasi spesifikasi global dan referensi pasar ekspor, model ini menawarkan mode berkendara listrik murni (pure EV) yang bisa dipakai untuk kebutuhan mobilitas harian, sementara kombinasi mesin bensin dan motor listrik membuat daya jelajah totalnya jauh lebih panjang. 

OTT Wali Kota Madiun, KPK Duga Ada Penerimaan Suap yang Dikamuflase jadi Dana CSR - Image
Kasuistika

OTT Wali Kota Madiun, KPK Duga Ada Penerimaan Suap yang Dikamuflase jadi Dana CSR

20 Januari 2026, 20.29 WIB

Unit Misterius DFSK Parkir, Isyarat Peluncuran Mobil Baru Makin Kuat - Image
Otomotif

Unit Misterius DFSK Parkir, Isyarat Peluncuran Mobil Baru Makin Kuat

04 April 2026, 15.18 WIB

7 Shio Berpotensi Beli Mobil Baru 2026: Ciri Finansial Naik Level Terungkap Jelas - Image
Zodiak

7 Shio Berpotensi Beli Mobil Baru 2026: Ciri Finansial Naik Level Terungkap Jelas

01 April 2026, 00.38 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

