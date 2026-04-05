Gas Pol! Triumph Motorcycles  Siap Guncang Pasar Indonesia dengan  Speed 400 dan Scrambler 400 X

Dennis Kadaruskan, Head of Public Relations Moto World International, bersama Triumph Scrambler 400 X dan Triumph Speed 400, dua jagoan baru Triumph di pasar otomotif Indonesia. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com-Triumph Motorcycles resmi membuka babak baru di Indonesia dengan masuk ke segmen motor 400 cc. Debut ini dilakukan dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dengan menghadirkan dua model andalan, Triumph Speed 400 dan Triumph Scrambler 400 X. Langkah ini sekaligus menandai pergeseran strategi Triumph yang sebelumnya identik dengan motor berkapasitas mesin besar.

Head of Public Relations Moto World International Dennis Kadaruskan, menyebut respons pasar terhadap dua model tersebut sangat positif sejak pertama kali diperkenalkan. “IIMS 2026 jadi momentum penting bagi kami untuk meluncurkan produk terbaru Triumph di kelas 400 cc. Ini segmen yang sangat dinantikan oleh para enthusiast, dan responsnya terbukti sangat baik,” ujarnya.

Moto World Internasional sendiri ditunjuk langsung oleh prinsipal di Inggris untuk mengelola penjualan hingga layanan purna jual Triumph di Indonesia sejak Februari 2026. Menurut Dennis, kehadiran di kelas menengah ini bukan tanpa alasan.

“Segmen 400 cc ini menjanjikan, terutama untuk pasar Asia Tenggara. Karakternya cocok, lebih ringan, lebih mudah digunakan di perkotaan maupun luar kota. Ini juga menjadi langkah baru bagi Triumph yang sebelumnya bermain di atas 600 cc,” jelasnya.

Secara global, kedua model ini sudah lebih dulu diluncurkan pada 2024 di Inggris sebelum akhirnya menyasar pasar global, termasuk Asia Tenggara. Indonesia pun dinilai sebagai salah satu pasar potensial bagi ekspansi tersebut.

Menariknya, kehadiran Speed 400 dan Scrambler 400 X tidak hanya mendapat sambutan positif dari calon konsumen baru, tetapi juga dari komunitas resmi Triumph, Riders Association of Triumph (RAT).

“Produk ini juga diterima dengan sangat baik oleh komunitas. Kami sudah memperkenalkan langsung kepada mereka, dan responsnya sangat positif,” tambah Dennis.

Ia menegaskan, kekuatan utama Triumph terletak pada identitas merek yang sudah terbentuk sejak lama. Didirikan pada 1885 dan mulai memproduksi sepeda motor pada 1902, Triumph dikenal sebagai salah satu merek roda dua tertua yang masih aktif hingga saat ini.