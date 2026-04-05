Bocoran Haval C06: SUV 6-Seater Hybrid dengan Tampilan Ala Off-road

JawaPos.com - Great Wall Motor (GWM) kembali menarik perhatian lewat kemunculan SUV baru dari merek Haval yang tertangkap kamera saat menjalani uji jalan. Model ini diyakini sebagai Haval C06, calon SUV flagship baru yang diperkirakan meluncur pada akhir 2026.

Berdasarkan foto mata-mata yang beredar, Haval C06 tampil dengan karakter SUV besar bergaya boxy, kabin enam penumpang, serta sudah dibekali perangkat LiDAR di bagian atap.

Kombinasi desain tangguh dan teknologi canggih ini membuat Haval C06 diprediksi akan menjadi salah satu model penting dalam lini SUV besar GWM.

Secara tampilan, Haval C06 mengusung desain yang kini sedang populer di kalangan pabrikan China, yakni siluet kotak ala SUV petualang.

Bagian depan terlihat memakai lampu utama berbentuk persegi panjang, grille semi tertutup, bumper depan tebal dan tegak.

Tampilan ini memberi kesan kokoh dan modern, sekaligus mempertegas karakter SUV keluarga premium dengan sentuhan off-road.

Velg Haval C06 (dok. Autohome)

Sudah Pakai LiDAR, Siap Bawa Fitur ADAS Canggih

Salah satu hal paling menarik dari Haval C06 terbaru adalah hadirnya sensor LiDAR di bagian atap. Selain itu, terlihat juga adanya kamera di area spatbor depan, yang mengindikasikan mobil ini akan dibekali fitur bantuan pengemudi canggih (ADAS).

Dengan konfigurasi seperti ini, Haval tampaknya ingin membawa C06 ke level yang lebih tinggi, bukan hanya sebagai SUV besar biasa, tetapi juga sebagai mobil keluarga modern dengan teknologi semi-otonom.

Dari profil samping, Haval C06 terlihat memiliki ukuran bodi yang cukup besar. Laporan awal menyebutkan panjang mobil ini bisa lebih dari 5 meter, dengan lebar mendekati 2 meter.