Aki Masih Normal Tapi Lampu Motor Redup? Ini Penyebab yang Sering Diabaikan

JawaPos.com - Lampu motor tiba-tiba mati atau redup sering membuat pengendara panik, apalagi saat berkendara malam hari atau ketika hujan deras. Banyak yang langsung menuduh aki sebagai penyebab utama, padahal belum tentu demikian.

Pada sepeda motor, sistem kelistrikan bekerja lewat banyak komponen yang saling terhubung. Jadi meskipun aki motor masih terasa normal, lampu depan, lampu belakang, atau lampu sein tetap bisa bermasalah jika ada gangguan pada bagian lain.

Kondisi ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Lampu motor redup atau mati dapat mengganggu visibilitas, menurunkan keselamatan berkendara, dan meningkatkan risiko kecelakaan di jalan.

Karena itu, penting untuk memahami apa saja penyebabnya agar bisa segera ditangani. Berikut 5 penyebab utama lampu motor tiba-tiba mati atau redup meski aki masih dalam kondisi baik.

1. Kiprok Bermasalah

Kiprok atau regulator rectifier berfungsi mengubah arus AC dari spul menjadi arus DC untuk mengisi aki dan menyalurkan listrik ke komponen seperti lampu. Jika rusak, arus listrik jadi tidak stabil atau bahkan tidak mengalir sama sekali ke lampu.

2. Spul Rusak atau Lemah

Spul bertugas menghasilkan arus listrik saat mesin berputar. Jika daya yang dihasilkan tidak mencukupi, maka kiprok tidak bisa bekerja optimal dan aliran listrik ke lampu jadi terganggu.

3. Kabel dan Saklar Tidak Berfungsi Baik