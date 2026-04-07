7 Tanda Rack Steer Mobil Harus Diservis, Jangan Tunggu Rusak Parah!

JawaPos.com-Rack steer merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kemudi mobil. Fungsinya menghubungkan setir dengan roda agar kendaraan dapat dikendalikan dengan presisi. Namun seiring pemakaian, rack steer bisa mengalami keausan dan kerusakan.

Sayangnya, banyak pemilik mobil yang tidak menyadari gejala awal kerusakan rack steer. Padahal jika dibiarkan, masalah ini bisa berdampak pada kenyamanan berkendara hingga keselamatan.

Berikut tujuh tanda rack steer mobil Anda sudah harus diservis:

1. Setir Terasa Berat

Jika setir terasa lebih berat dari biasanya, terutama saat kecepatan rendah atau parkir, bisa jadi rack steer mulai bermasalah. Hal ini sering berkaitan dengan gangguan pada sistem power steering atau komponen internal rack steer yang aus.

2. Muncul Bunyi “Klotok” atau “Gluduk”