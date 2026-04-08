Mitsubishi Fuso Pamerkan Canter hingga Fighter X di GIICOMVEC 2026, Usung Zero Down Time

JawaPos.com - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) kembali menunjukkan eksistensinya di industri kendaraan niaga dengan berpartisipasi dalam ajang GIICOMVEC 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran.

Mengusung tema “Zero Down Time”, Mitsubishi Fuso menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kendaraan tangguh sekaligus layanan yang mampu menjaga operasional bisnis konsumen tetap berjalan tanpa hambatan.

Sebagai pemimpin pasar selama lebih dari lima dekade, Mitsubishi Fuso menilai efisiensi menjadi faktor krusial dalam industri logistik. Karena itu, kehadiran mereka di GIICOMVEC 2026 tidak hanya menampilkan produk, tetapi juga solusi menyeluruh.

Tampilkan Truk Andalan untuk Berbagai Kebutuhan

Dalam pameran ini, Mitsubishi Fuso membawa lima unit unggulan, yaitu Canter FE 74, Canter FE 74 Long, Fighter X FN61 FSL, Fighter X FM65F TH 4x2 serta Mobile Workshop Service (Canter FE 71).

Canter FE 74 dan varian Long hadir dengan karoseri box pendingin, menyasar kebutuhan distribusi cold chain. Sementara Fighter X FN61 FSL dirancang untuk operasional berat di segmen medium duty.

Adapun Fighter X FM65F TH 4x2 menjadi sorotan sebagai tractor head terbaru Mitsubishi Fuso yang menawarkan efisiensi bahan bakar untuk distribusi kargo berat.

Tak hanya itu, Mitsubishi Fuso juga menghadirkan Mobile Workshop Service yang memungkinkan perawatan kendaraan dilakukan langsung di lokasi pelanggan guna menekan waktu henti operasional.

Lengkapi dengan Solusi Transportasi dan Logistik