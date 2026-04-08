TVS Armado 200 Resmi Meluncur, Bak 2 Meter dan Mesin Hampir 200 cc

Kehadiran TVS Armado 200 memperlihatkan bahwa pasar kendaraan roda tiga komersial di Indonesia masih cukup menjanjikan. (dok.TVS)
JawaPos.com - Pasar kendaraan niaga ringan di Indonesia kembali kedatangan pemain baru. TVS Motor Company resmi meluncurkan TVS Armado 200, kendaraan roda tiga yang menyasar kebutuhan UMKM, distribusi barang, dan logistik skala ringan hingga menengah.
Kendaraan roda tiga selama ini masih menjadi tulang punggung bagi banyak pelaku usaha kecil, distribusi lokal, hingga operasional di area padat dan jalan sempit.
TVS melihat segmen ini masih memiliki potensi besar, terutama seiring pertumbuhan sektor logistik, perdagangan, dan kebutuhan transportasi barang di wilayah perkotaan maupun pinggiran. Kehadiran Armado 200 sebagai jawaban untuk pasar kendaraan niaga yang semakin spesifik.
Spesifikasi Pas untuk Pelaku Usaha Kecil
Salah satu nilai jual utama TVS Armado 200 terletak pada kapasitas angkutnya yang mencapai 840 kg, dipadukan dengan bak belakang sepanjang 2.070 mm.
Dengan dimensi tersebut, kendaraan ini dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan usaha, mulai dari pengiriman barang, suplai dagangan, distribusi logistik, hingga operasional UMKM harian.
Di segmen kendaraan roda tiga, kombinasi kapasitas angkut dan ukuran bak seperti ini menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku usaha yang membutuhkan kendaraan praktis namun tetap fungsional.
TVS Armado 200 dibekali mesin 197,75 cc berpendingin oli, yang dirancang untuk penggunaan komersial dengan jam operasional panjang.
Mesin ini menghasilkan torsi maksimum 15,5 Nm pada 5.000 rpm, dengan fokus pada daya tahan, kemudahan perawatan, dan kemampuan bekerja dalam ritme penggunaan harian yang intensif.
Bagi kendaraan niaga ringan, performa seperti ini menjadi penting karena unit biasanya digunakan untuk mobilitas tinggi dengan beban kerja berulang setiap hari.
Dikembangkan dan Dirakit di Indonesia
