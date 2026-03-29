Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

JawaPos.com – Masa kecil sering terasa lambat, penuh warna, dan dipenuhi kejutan-kejutan sederhana.

Di usia tersebut, anak menyerap dunia layaknya spons; setiap momen, suara, hingga ucapan orang tua bisa tertanam lebih dalam daripada yang terlihat.

Banyak orang baru menyadari hal ini ketika kebiasaan atau ketakutan kecil muncul, dan mereka menemukan bahwa akarnya berasal dari pengalaman masa kecil yang sempat terlupakan.

Kenangan masa kecil bukan sekadar memori—ia menjadi fondasi, tempat anak belajar memahami cinta, menghadapi masalah, dan mempercayai orang lain.

Setiap pengalaman, besar maupun kecil, turut membentuk karakter dan kepribadian seseorang.