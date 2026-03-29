Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

JawaPos.com – Masa kecil sering terasa lambat, penuh warna, dan dipenuhi kejutan-kejutan sederhana.
Di usia tersebut, anak menyerap dunia layaknya spons; setiap momen, suara, hingga ucapan orang tua bisa tertanam lebih dalam daripada yang terlihat.
Banyak orang baru menyadari hal ini ketika kebiasaan atau ketakutan kecil muncul, dan mereka menemukan bahwa akarnya berasal dari pengalaman masa kecil yang sempat terlupakan.
Kenangan masa kecil bukan sekadar memori—ia menjadi fondasi, tempat anak belajar memahami cinta, menghadapi masalah, dan mempercayai orang lain.
Setiap pengalaman, besar maupun kecil, turut membentuk karakter dan kepribadian seseorang.
Dilansir dari Geediting, berikut tujuh kenangan masa kecil yang sering melekat seumur hidup dan diam-diam membentuk karakter anak hingga dewasa.
1. Momen Pertama Merasa Dicintai
Bagi seorang anak, perasaan dicintai bukan hanya datang dari kata-kata, tetapi dari sentuhan ringan, pelukan spontan, atau cara orang tua menatap dengan penuh kelembutan.
Momen ketika seorang anak merasa “aku aman di sini” akan menjadi pijakan emosional yang kuat.
Kenangan ini membantu membentuk rasa percaya diri dan kemampuan membangun hubungan yang sehat.
Anak yang tumbuh dengan memori positif tentang cinta biasanya membawa pola kehangatan yang sama ke dalam hidup dewasa.
Sebaliknya, anak yang jarang merasakan cinta bisa tumbuh menjadi pribadi yang ragu akan penghargaan diri.
2. Pengalaman Dimarahi atau Dipuji dengan Cara yang Berbeda
Setiap anak pernah dimarahi, tetapi cara dimarahi itulah yang meninggalkan jejak berbeda.
Ada yang dimarahi dengan penuh pengertian, diberi tahu letak kesalahan lalu dibimbing memperbaikinya.