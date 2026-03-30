Irfan Ferdiansyah
30 Maret 2026, 17.52 WIB

Anak Dewasa yang Membatasi Kunjungan ke Orang Tua Biasanya Mengalami 9 Hal Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membatasi kunjungan ke orang tua. (Freepik/daniromphoto)

JawaPos.com - Dalam kehidupan modern, tidak sedikit anak yang telah beranjak dewasa memilih untuk membatasi kunjungan atau interaksi dengan orang tua mereka. Keputusan ini sering kali disalahpahami sebagai bentuk ketidakpedulian atau bahkan durhaka. Namun, dari sudut pandang psikologi, realitasnya jauh lebih kompleks.

Ada berbagai faktor emosional, pengalaman masa kecil, hingga dinamika hubungan yang membentuk keputusan tersebut.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan hal yang biasanya dialami oleh anak-anak dewasa yang menjaga jarak dari orang tua mereka.

1. Memiliki Riwayat Hubungan yang Tidak Sehat

Banyak dari mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik, kritik berlebihan, atau bahkan manipulasi emosional. Hubungan yang tidak sehat ini membuat mereka belajar bahwa menjaga jarak adalah cara untuk melindungi diri.

2. Mengalami Kelelahan Emosional (Emotional Exhaustion)

Interaksi dengan orang tua bisa terasa menguras energi jika selalu dipenuhi tekanan, tuntutan, atau rasa bersalah. Seiring waktu, mereka memilih membatasi kunjungan untuk menjaga kesehatan mental.

3. Sedang Membangun Batasan (Boundaries) yang Sehat

Psikologi modern menekankan pentingnya batasan dalam hubungan. Anak dewasa yang membatasi kunjungan sering kali sedang belajar mengatakan “tidak” dan menetapkan batas demi kesejahteraan diri.

4. Pernah Mengalami Trauma Masa Kecil

Trauma, baik yang besar maupun kecil, dapat meninggalkan bekas jangka panjang. Mengurangi interaksi bisa menjadi mekanisme perlindungan agar luka lama tidak terus terbuka kembali.

5. Menginginkan Identitas Diri yang Mandiri

Beberapa orang merasa sulit menjadi diri sendiri ketika berada di sekitar orang tua, terutama jika mereka tumbuh dalam lingkungan yang terlalu mengontrol. Jarak membantu mereka menemukan jati diri.

6. Merasa Tidak Dipahami

Perasaan tidak didengar atau tidak divalidasi sejak kecil dapat terbawa hingga dewasa. Akibatnya, mereka memilih menjauh daripada terus mengalami kekecewaan yang sama.

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
10 Hal yang Anak Dewasa Harapkan untuk Dipahami Orang Tua Tentang Batasan, Rasa Hormat, dan Kemandirian - Image
Parenting

10 Hal yang Anak Dewasa Harapkan untuk Dipahami Orang Tua Tentang Batasan, Rasa Hormat, dan Kemandirian

30 Maret 2026, 18.27 WIB

Dampak Kalimat “Berhenti Menangis atau Aku Akan Menyubitmu”: 7 Pola Emosi yang Terbentuk Menurut Psikologi - Image
Parenting

Dampak Kalimat “Berhenti Menangis atau Aku Akan Menyubitmu”: 7 Pola Emosi yang Terbentuk Menurut Psikologi

30 Maret 2026, 17.50 WIB

Pemprov DKI Perketat Aturan HP di Sekolah, Buntut Berlakunya PP Tunas dan Pembatasan 8 Platform Digital - Image
Jabodetabek

Pemprov DKI Perketat Aturan HP di Sekolah, Buntut Berlakunya PP Tunas dan Pembatasan 8 Platform Digital

30 Maret 2026, 12.34 WIB

Terpopuler

1

Tampil Dominan, Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026

2

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

3

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

4

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

5

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

6

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

7

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

8

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

9

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

