8 Tanda Seseorang Dibesarkan di Rumah yang Menghargai Membaca Buku Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di balik kebiasaan sederhana seperti membaca buku, terdapat pengaruh besar dari lingkungan tempat seseorang tumbuh.

Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran krusial dalam membentuk pola pikir, kebiasaan, hingga cara seseorang memandang dunia. Salah satu indikator yang cukup menarik adalah kebiasaan membaca.

Seseorang yang dibesarkan di rumah yang menghargai buku biasanya menunjukkan ciri-ciri tertentu—bukan hanya soal hobi membaca, tetapi juga cara berpikir dan bersikap.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat delapan tanda yang sering muncul.

1. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Orang yang terbiasa dengan buku sejak kecil cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka tidak puas dengan jawaban singkat dan sering menggali lebih dalam suatu topik.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan intrinsic motivation—dorongan dari dalam diri untuk belajar, bukan karena paksaan. Lingkungan yang kaya akan bacaan biasanya memicu anak untuk bertanya dan mengeksplorasi.