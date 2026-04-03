9 Hal yang Harus Diterapkan Orang Tua Apabila Ingin Memiliki Anak yang Cerdas dalam Mengambil Keputusan di Masa Dewasa

JawaPos.com - Kemampuan mengambil keputusan adalah salah satu keterampilan paling penting dalam hidup.

Namun sayangnya, hal ini sering kali tidak disadari bahwa kemampuan mengambil keputusan adalah hal yang harus dibagun dan dibentuk sejak dini.

Banyak orang tua berharap anaknya kelak menjadi pribadi yang bijak, tidak impulsif, dan mampu menentukan pilihan terbaik dalam hidup.

Namun, harapan tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya pola asuh yang tepat sejak dini.

Dalam perspektif ilmu parenting dan psikologi perkembangan, anak tidak secara otomatis tahu bagaimana membuat keputusan yang baik.

Mereka perlu dibimbing, diberi ruang untuk belajar, serta didukung dalam memahami konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil.

Proses ini membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan pendekatan yang penuh kesadaran dari orang tua.

Membentuk anak yang cerdas dalam mengambil keputusan tidak selalu membutuhkan metode yang rumit.