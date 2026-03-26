10 Langkah Mendaftar UTBK-SNBT 2026 Lengkap dari Awal sampai Submit, Jangan Sampai Keliru

JawaPos.com – Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 resmi dibuka pada Rabu (25/3) lalu.

Calon peserta yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur ini wajib memahami alur pendaftaran agar tidak terjadi kesalahan saat proses registrasi.

Berbeda dengan SNBP yang berbasis nilai rapor, SNBT mengandalkan hasil UTBK. Karena itu, proses pendaftaran harus dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui portal resmi.

Berikut panduan lengkap cara daftar SNBT UTBK 2026 dari awal hingga tahap akhir.

1. Registrasi Akun SNPMB Langkah pertama adalah membuat akun di portal Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

Peserta perlu mengisi data dasar seperti:

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Alamat email aktif Setelah registrasi, peserta akan menerima verifikasi melalui email untuk mengaktifkan akun.

2. Login dan Lengkapi Biodata Setelah akun aktif, peserta dapat login ke portal SNPMB.

Lengkapi data diri secara menyeluruh, meliputi:

Data pribadi

Data sekolah

Informasi orang tua

Pastikan seluruh data yang diinput sesuai dengan dokumen resmi untuk menghindari kendala saat verifikasi.

3. Unggah Pasfoto Peserta diwajibkan mengunggah pasfoto terbaru sesuai ketentuan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan: