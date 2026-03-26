Fatah Elhusein
26 Maret 2026, 18.09 WIB

10 Langkah Mendaftar UTBK-SNBT 2026 Lengkap dari Awal sampai Submit, Jangan Sampai Keliru

Calon mahasiswa saat mengikuti UTBK SNBT 2025 di UPN Veteran Jawa Timur. (UPN Veteran Jawa Timur).

JawaPos.com  – Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 resmi dibuka pada Rabu (25/3) lalu.

Calon peserta yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur ini wajib memahami alur pendaftaran agar tidak terjadi kesalahan saat proses registrasi.

Berbeda dengan SNBP yang berbasis nilai rapor, SNBT mengandalkan hasil UTBK. Karena itu, proses pendaftaran harus dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui portal resmi.

Berikut panduan lengkap cara daftar SNBT UTBK 2026 dari awal hingga tahap akhir.

1. Registrasi Akun SNPMB

Langkah pertama adalah membuat akun di portal Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

Peserta perlu mengisi data dasar seperti:

  • Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Alamat email aktif

Setelah registrasi, peserta akan menerima verifikasi melalui email untuk mengaktifkan akun.

2. Login dan Lengkapi Biodata

Setelah akun aktif, peserta dapat login ke portal SNPMB.

Lengkapi data diri secara menyeluruh, meliputi:

Pastikan seluruh data yang diinput sesuai dengan dokumen resmi untuk menghindari kendala saat verifikasi.

3. Unggah Pasfoto

Peserta diwajibkan mengunggah pasfoto terbaru sesuai ketentuan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

  • Latar belakang polos
  • Wajah terlihat jelas
  • Format dan ukuran file sesuai ketentuan sistem

Foto ini akan digunakan pada kartu peserta UTBK.

Artikel Terkait
Tolak Wacana Pembelajaran Daring, Komisi X Ungkit Buruknya Kualitas Pendidikan saat Pandemi Covid-19 - Image
Politik

Tolak Wacana Pembelajaran Daring, Komisi X Ungkit Buruknya Kualitas Pendidikan saat Pandemi Covid-19

25 Maret 2026, 06.10 WIB

Pemerintah Kebut Reformasi Pendidikan Indonesia, Target Renovasi 300 Ribu Sekolah  - Image
Nasional

Pemerintah Kebut Reformasi Pendidikan Indonesia, Target Renovasi 300 Ribu Sekolah 

24 Maret 2026, 06.30 WIB

Mendikdasmen Akan Perkuat Pendidikan Inklusi, Abdul Mu'ti: Sekolah Inklusi dan SLB Baru Akan Ditambah - Image
Nasional

Mendikdasmen Akan Perkuat Pendidikan Inklusi, Abdul Mu'ti: Sekolah Inklusi dan SLB Baru Akan Ditambah

19 Maret 2026, 03.37 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

