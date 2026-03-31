Tazkia Royyan Hikmatiar
31 Maret 2026, 21.59 WIB

Pengumuman SNBP Hari Ini Pukul 15.00 WIB, 509.858 Peserta Perebutkan 189.017 Kursi PTN

Ilustrasi mahasiswa mendaftar SNBP. (Dokumentasi Jawa Pos)

JawaPos.com - Kabar gembira untuk para siswa eligible yang sudah menanti-nanti hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026 ke perguruan tinggi impian. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 akan mengumumkan hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026 pada hari ini, Selasa, 31 Maret 2026, mulai pukul 15.00 WIB.

Ketua Umum Tim Penanggungjawab SNPMB 2026 Eduart Wolok mengungkapkan bahwa SNPMB 2026 kali ini diikuti total 146 perguruan tinggi yang terdiri atas 76 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 26 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagai PTN Akademik, serta 44 Politeknik Negeri sebagai PTN Vokasi.

"Total peserta SNBP Tahun 2026 adalah 806.242 siswa sekolah lanjutan tingkat atas," katanya dalam konferensi pers, Selasa (31/3).

Eduard merincikan, 509.858 merupakan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), 190.498 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 104.786 siswa Madrasah Aliyah (MA), dan 1.100 siswa lainnya.

Adapun daya tampung yang diperebutkan peserta itu adalah 189.017 lewat jalur SNBP.

Eduart mengingatkan bahwa bagi peserta SNBP yang lolos ke perguruan tinggi tak bisa lagi mengikuti tes lain. Oleh karena itu, diharapkan langsung memenuhi persyaratan untuk masuk ke perguruan tinggi yang dituju.

"Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Jalur SNBP Tahun 2026 tidak dapat mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) Tahun 2026, 2027, dan 2028 serta Seleksi Jalur Mandiri Tahun 2026," pungkasnya.

Adapun pengumuman resmi SNPMB tentang status kelulusan peserta Seleksi Jalur SNBP Tahun 2026 diinformasikan melalui laman web https://pengumuman-snbp.snpmb.id atau melalui laman 42 PTN mitra SNPMB.

