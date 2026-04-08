TKA Jenjang SMP Tidak Hanya untuk Siswa Sekolah Umum, Tapi juga Siswa SLB

Peserta tes kemampuan akademik dari SLBN Pembina Tingkat Nasional Jakarta mengerjakan soal dengan menggunakan fasilitas headset. (Kemendikdasmen)
JawaPos.com – Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak hanya dilangsungkan untuk siswa umum, melainkan juga siswa SMP Luar Biasa (SMPLB). Ujian TKA itu telah dimulai sejak Senin (6/4) lalu.
Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tatang Muttaqin, menyampaikan, TKA ini diselenggarakan untuk pemetaan akademik.
Selain itu, TKA untuk SMP/MTs/sederajat, termasuk SMPLB juga dilaksanakan dalam rangka mendukung Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang sebentar lagi akan dibuka.
“Jadi, nantinya hasil dari TKA ini akan menjadi penilaian tersendiri dalam proses penerimaan murid baru. Kalau SMP berarti untuk masuk ke sekolah menengah,” ujar Tatang dalam keterangan resminya Selasa (7/4).
Kendati demikian, Tatang berpesan agar para siswa tetap mengutamakan kejujuran dalam mengerjakan setiap soal. Sebab, TKA juga bukan penentu kelulusan.
TKA di SMPLB ini salah satunya digelar di SLBN Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Secara keseluruhan ada enam siswa jenjang SMPLB di SLBN Pandaan yang mengikuti TKA di hari pertama. Mereka merupakan siswa tunarungu.
Menurut Kepala SLBN Pandaan, Iva Evry Robiyansah, pelaksanaan TKA di sekolahnya berlangsung dalam suasana hangat dan penuh harapan. Meski dengan keterbatasan, para siswa tersebut telah datang sejak pagi dan bersiap untuk mengikuti tes ini.
“Siswa kami memiliki tekad dan semangat yang luar biasa untuk mencoba dan belajar mengikuti tes ini,” ungkapnya.
Antusiasme mengikuti TKA juga dirasakan para siswa di SLBN Halmahera Barat. Bahkan, salah satu siswa yang tidak terdaftar dalam TKA tetap ingin mengikuti ujian ini.
Di SLBN Halmahera Barat sendiri, total peserta TKA untuk jenjang SMPLB berjumlah 9 siswa.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian