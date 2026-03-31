Zalzilatul Hikmia
31 Maret 2026, 22.24 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Peringatkan Peserta TKA, Ketahuan Curang Langsung Didiskualifikasi

mendikdasmen Abdul Mu'ti mmberi penjelasan soal persiapan tes kemampuan akademik (TKA) di kantor kemendikdasmen, Selasa (31/3/2026). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)

JawaPos.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan tidak ada toleransi pada kecurangan sekecil apapun dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun ini. 

Sanksi tak lagi hanya berupa teguran, namun ancaman diskualifikasi. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ditemui usai acara halal bihalal di Kemendikdasmen.

“Kalau ada murid yang curang atau sekolah yang curang, maka langsung kita nol-kan nilainya,” tegasnya. 

Mu’ti beralasan, sanksi tegas ini diberikan lantaran pihaknya ingin membangun karakter utama anak-anak Indonesia dengan fondasi kejujuran. Sehingga, nilai ini bisa tertanam dan diimplementasikan hingga mereka dewasa.

Menurut dia, pengalaman pelaksanaan TKA di jenjang SMA menjadi modal utama pada pelaksanaan dan pengawasan TKA di jenjang SD dan SMP nanti.

Dia memastikan bahwa secara sistem sudah lebih siap dan lebih tegas mengenai isu kecurangan ini.

Selain itu, kata dia, pihaknya telah menyiapkan prosedur tetap mengenai tata laksana penyelenggaraan TKA ini.

Setiap sekolah penyelenggara juga memiliki SOP yang berpedoman pada aturan yang dibuat pusat. 

Meski lebih tegas akan isu kecurangan ini, menurutnya, TKA juga dibangun dengan berazaskan kegembiraan.

Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi tekanan psikologis siswa saat ujian yang berisiko mental block. 

Artikel Terkait
Carmen dan Jiwoo Hearts2Hearts Hadiri Penandatanganan SM x UNICEF Korea Untuk Dukung Pendidikan dan Lingkungan Anak Indonesia - Image
Entertainment

Carmen dan Jiwoo Hearts2Hearts Hadiri Penandatanganan SM x UNICEF Korea Untuk Dukung Pendidikan dan Lingkungan Anak Indonesia

30 Maret 2026, 18.33 WIB

Di Tengah Tekanan Ekonomi, Akses Pendidikan dan Nutrisi Anak Masih Jadi Tantangan - Image
Ekonomi

Di Tengah Tekanan Ekonomi, Akses Pendidikan dan Nutrisi Anak Masih Jadi Tantangan

18 Maret 2026, 03.28 WIB

Satu Tahun Danantara Indonesia: Bank Mandiri Komitmen Dukung Pemerataan Pendidikan Nasional Lewat Penguatan SDM - Image
Ekonomi

Satu Tahun Danantara Indonesia: Bank Mandiri Komitmen Dukung Pemerataan Pendidikan Nasional Lewat Penguatan SDM

16 Maret 2026, 18.10 WIB

Terpopuler

1

Turis Asing Serbu Kereta Api di Jatim Selama Lebaran 2026, Surabaya Gubeng Paling Ramai!

2

TAUD Beberkan Temuan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Operasi Sistematis Libatkan 16 Pelaku Lapangan

3

Operasional Lebaran 2026: KAI Angkut 4,9 Juta Orang, Naik 25,7 Persen Dibanding 2025

4

Audi S3 Generasi Baru Resmi Dijual di Indonesia, Apa Bedanya?

5

Istana Pastikan Harga BBM Tidak Naik di Bulan April 2026, Masyarakat Diminta Tenang

6

Nyaris 1 Juta Orang! Commuter Line Surabaya Jadi Primadona Pemudik di Lebaran 2026

7

DPR Minta Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Modernisasi Transportasi Publik

8

Skotlandia Resmi Pilih Charlotte untuk Base Camp Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

9

Sinopsis Seri Drama Korea Pegasus Market (2019): Di Sini Karyawan Adalah Raja, Bukan Pelanggannya

10

Kosovo Tinggal Selangkah ke Piala Dunia, Siap Ukir Sejarah Saat Hadapi Turki

