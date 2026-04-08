Nyaris 1,9 Juta Siswa Ikut TKA, PGRI Minta Hasil Jangan Sekadar jadi Angka di Kertas

JawaPos.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP sederajat di hari pertama berjalan lancar, diikuti hampir 1,9 juta peserta.

Namun, PGRI mengingatkan hasil ujian harus diterjemahkan sebagai dasar untuk perbaikan kualitas pendidikan, bukan hanya sekadar angka.

Sekretaris Jenderal PB PGRI Dudung Abdul Qodir menilai pelaksanaan TKA yang berjalan lancar menunjukkan kesiapan yang sudah menyeluruh dari berbagai aspek.

Menurut dia, kolaborasi antara berbagai pihak turut memperkuat lancarnya pelaksanaan TKA di lapangan.

“Pemerintah, sekolah, dan orang tua harus membangun jejaring untuk menyiapkan suasana yang mendukung, sehingga siswa punya kekuatan moral untuk mengikuti TKA dengan baik,” lanjutnya.

Dia pun mengingatkan, bahwa pelaksanaan TKA menjadi bagian penting dalam evaluasi pembelajaran.

Karenanya, hasilnya diharapkan dapat benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan sistem pendidikan ke depan.

“TKA menjadi sesuatu yang penting untuk melihat kemampuan akademik, literasi, dan numerasi siswa. Hasilnya harus diterjemahkan untuk perbaikan,” tegasnya.

Sebagai informasi, meskipun tidak wajib, total peserta yang terdaftar mengikuti TKA SMP tahun 2026 mencapai 4.207.516 peserta. Angka ini setara 98 persen dari total jumlah siswa SMP/MTs/sederajat.