APK Perguruan Tinggi Masih Rendah, Simak Cara Dapatkan Beasiswa Amartha

JawaPos.com - Perluasan akses ke pendidikan tinggi masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi pada kelompok usia 19–23 tahun baru mencapai 32,89 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang usia kuliah, hanya sekitar 33 orang yang benar-benar mengenyam pendidikan tinggi.
Selain itu, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup lebar. APK di kawasan perkotaan tercatat sebesar 38,58 persen, sementara di perdesaan baru mencapai 23,14 persen.
Kondisi ini mencerminkan terbatasnya akses bagi generasi muda, khususnya di daerah, untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.
Selaras dengan ini, Amartha.org, organisasi sosial di bawah Amartha Financial, membuka pendaftaran Beasiswa Amartha sebagai bentuk komitmen dalam memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif bagi generasi muda.
Harumi Supit, Vice President of Public Relations Amartha, menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam membuka peluang mobilitas sosial, terutama bagi generasi muda dari keluarga dengan keterbatasan akses pendidikan tinggi.
“Beasiswa ini membuka peluang bagi 250 pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kami ingin mendorong lahirnya lebih banyak generasi pertama di keluarganya yang meraih gelar sarjana sekaligus membawa dampak bagi komunitasnya,” jelas Harumi.
Program beasiswa ini menjadi salah satu inisiatif yang ditujukan bagi pelajar SMA/sederajat yang memiliki tekad melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pada tahun ini, program tersebut menargetkan sebanyak 250 pelajar dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperoleh dukungan pendidikan sekaligus pembinaan pengembangan diri sebagai bekal menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya.
Selain bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta serta tambahan Rp5 juta bagi penerima yang berhasil diterima di perguruan tinggi, peserta juga akan mendapatkan berbagai program pengembangan diri. Di antaranya mentoring, pelatihan kepemimpinan, kelas pengembangan kapasitas, hingga pendampingan dalam merancang rencana pendidikan dan karier.
Syarat dan Cara Pendaftaran Beasiswa Amartha Cendekia
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian