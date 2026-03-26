26 Maret 2026, 18.05 WIB

Temui Jokowi di Solo, Stafsus Wapres Tina Talisa Sempat Bahas Kelanjutan IKN

Stafsus Wapres Tina Talisa menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Istimewa)

 
JawaPos.com – Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres), Tina Talisa menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan ini dimaksudkan untuk silaturahmi dalam rangka hari Raya Idul Fitri dan membahas hubungan kebangsaan.
 
Tina mengatakan, kedatangannya mewakili jajaran Staf Khusus Wakil Presiden. “Alhamdulillah, hari ini kami mewakili staf khusus wakil presiden, ada Pak Suwardi, senior kami dan juga saya, hadir silaturahmi kepada presiden ketujuh, Bapak Jokowi,” ujar Tina, Kamis (26/3).
 
Menurut Tina, pertemuan berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan. Selain bersilaturahmi, mereka juga menyampaikan ucapan maaf lahir dan batin dalam momentum Idul Fitri. 
 
“Dan tadi kami menyampaikan permohonan maaf lahir batin, silaturahmi Idul Fitri,” imbuhnya.
 
 
Tina juga mendapat pesan penting mengenai kebangsaan dari Jokowi. Salah satunya yakni terkait pentingnya negara menjaga persatuan dan kerukunan di tengah dinamika nasional.
 
“Pesan beliau, kita sama-sama terus jaga persatuan, kerukunan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin, itu yang paling penting,” jelasnya.
 
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga sempat membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pemerintah dipastikan serius melanjutkan IKN.
 
“Tadi saya juga diskusi soal IKN dengan Pak Jokowi. Saya terakhir ke IKN itu 21 Januari 2026 sebagai tindak lanjut arahan Pak Wapres untuk mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bergiliran dan bergantian berkantor dalam kawasan IKN. Langkah ini juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia,” pungkasnya.
 
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memastikan proyek IKN akan dilanjutkan bahkan dipercepat. Pemerintah menunjukkan komitmen keberlanjutan pembangunan tersebut melalui penganggaran Rp 48,8 triliun untuk 2025-2029. 
Editor: Sabik Aji Taufan
