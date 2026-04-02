02 April 2026, 23.57 WIB

Gilimanuk Macet Parah saat Lebaran, DPR RI Dorong Pemerintah Bangun Pelabuhan Alternatif ke Bali Utara

Ilustrasi antrean penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk menuju ke arah Jawa. (Istimewa).

JawaPos.com - Pelabuhan Gilimanuk, Bali mengalami kemacetan parah saat arus mudik lebaran 2026. Kemacetan mengular puluhan kilometer karena tak mampu menampung peningkatan volume kendaraan.

Anggota DPR RI, Iman Sukri mendorong agar pemerintah segera memikirkan solusi permasalahan ini. Salah satu yang bisa menjadi pilihan solusi adalah membangun pelabuhan baru, agar pelayaran tidak terfokus di Gilimanuk.

“Saya kira sudah waktunya pemerintah serius membangun alternatif pelabuhan lain dari dan atau menuju Bali. Tidak bisa terus bergantung pada Ketapang–Gilimanuk saja,” ujar Iman kepada wartawan, Kamis (2/4).

Iman menjelaskan, kapasitas infrastruktur di Gilimanuk tidak mampu menampung lonjakan kendaraan yang begitu besar. Dengan adanya pelabuhan baru, maka beban GIlimanuk bisa dikurangi.

Ketua DPW PKB Bali itu mengusulkan beberapa opsi pengembangan, diantaranya membuka jalur menuju Bali Utara, baik melalui kawasan Bangsring maupun dengan memperkuat peran Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai simpul penyeberangan alternatif.

“Pengembangan akses menuju Bali Utara bisa menjadi solusi untuk memecah konsentrasi arus kendaraan. Ini penting agar tidak terjadi penumpukan ekstrem di satu titik seperti yang kita lihat hari ini,” jelasnya.

Meski begitu, pembangunan pelabuhan alternatif ini harus tetap memperhatikan kearifan lokal. Khususnya terkait penolakan terhadap pembangunan jembatan penghubung Jawa–Bali.

“Menambah atau memperkuat pelabuhan lain menuju Bali tentu tidak mengurangi penghormatan kita terhadap adat dan budaya masyarakat Bali yang tidak menghendaki pembangunan jembatan. Justru ini menjadi solusi yang seimbang, akses tetap terbuka, tanpa mengorbankan nilai-nilai adat istiadat setempat,” pungkas Iman.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Puncak Arus Balik Gelombang 2, Pemudik Antre 2 Jam untuk Masuk Pelabuhan Ketapang Banyuwangi - Image
Nasional

Puncak Arus Balik Gelombang 2, Pemudik Antre 2 Jam untuk Masuk Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

29 Maret 2026, 18.56 WIB

Antrean Kendaraan Menuju Pelabuhan Gilimanuk Masih Mengekor 19 Kilometer - Image
Berita Daerah

Antrean Kendaraan Menuju Pelabuhan Gilimanuk Masih Mengekor 19 Kilometer

16 Maret 2026, 22.40 WIB

Lonjakan Arus Mudik H-6 Lebaran di Gilimanuk: 80 Ribu Orang Menyeberang ke Jawa, Motor Naik Lebih dari 50 Persen - Image
Berita Daerah

Lonjakan Arus Mudik H-6 Lebaran di Gilimanuk: 80 Ribu Orang Menyeberang ke Jawa, Motor Naik Lebih dari 50 Persen

16 Maret 2026, 19.44 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

