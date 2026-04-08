Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
09 April 2026, 01.12 WIB

Prabowo Sebut 1,5 Tahun Masa Pemerintahannya Berjalan Efektif, Meski Dunia Penuh Ketidakpastian

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah yang dipimpinnya telah menunjukkan kinerja yang efektif selama 1,5 tahun pertama masa pemerintahan. Ia mengakui, masa pemerintahannya berjalan di tengah ketidakpastian global.

“Di tahun pertama kita, tidak dapat dipungkiri kita telah mencapai, tonggak-tonggak prestasi yang nyata, di tengah prestasi yang nyata ini, kita menghadapi keadaan dunia, yang penuh dengan ketidakpastian, dengan penuh konflik, peperangan dimana-dimana," kata Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Prabowo menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tetap mampu bekerja secara optimal meski menghadapi dinamika global yang tidak mudah.

Ia menilai, berbagai tantangan internasional tidak menghalangi jalannya pemerintahan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

"Tapi 1,5 tahun ini alhamdullilah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif pemerintah kita handal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik," tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dilihat secara konkret melalui berbagai indikator yang terukur.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menjaga konsistensi kinerja dan memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar.

“Hal-hal ini ditandai oleh prestasi-prestasi nyata, prestasi yang dapat diukur secara matematis dan fisik di lapangan," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore