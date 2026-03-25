Andy Robertson Tulis Pesan Emosional ke Mohamed Salah Setelah Habiskan 9 Tahun di Liverpool

JawaPos.com - Andy Robertson memberikan pesan emosional kepada Mohamed Salah yang memutuskan hengkang dari Liverpool di akhir musim ini. Mereka sangat dekat karena sudah sembilan tahun menjadi rekan setim di Liverpool.

Sebagai rekan setim, Andy Robertson mengakui bahwa Mohamed Salah adalah salah satu pemain terbaik di Liverpool. Dia juga akan selalu mengingat kenangan mereka selama sembilan tahun.

Salah satu hal yang dikagumi Andy Robertson dari Mohamed Salah adalah mentalitasnya. Bek berusia 32 tahun tersebut selalu melihat Salah melampaui batas kemampuannya.

Robertson senang bisa berbagi lapangan dengan Salah dan bisa menjadi rekan setimnya. Dia berharap agar Salah bisa berpisah dengan pantas bersama Liverpool.

"Mohamed, Terima kasih. 9 tahun terbaik dalam hidup kami dengan kenangan luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Menyaksikanmu menjadi yang terbaik dalam bidangmu dan menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah mengenakan seragam Liverpool adalah suatu kebahagiaan tersendiri," ungkap Andy Robertson di kanal Instagram pribadinya.

"Mentalitasmu tak tertandingi dan banyak orang bisa mencontohnya. Kamu telah mendorong dirimu sendiri setiap hari dan selalu menuntut lebih banyak dari dirimu sendiri dan orang lain," sambung pemain tim nasional Skotlandia tersebut.

"Suatu kehormatan bisa berbagi lapangan dengan Anda begitu lama, tetapi lebih menyenangkan lagi bisa menyebut Anda sebagai teman. Anda pantas mendapatkan perpisahan yang mencerminkan status Anda di LFC—yang terhebat. Tak tertandingi," pungkasnya.