Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
25 Maret 2026, 19.08 WIB

Andy Robertson Tulis Pesan Emosional ke Mohamed Salah Setelah Habiskan 9 Tahun di Liverpool

Andy Robertson tulis pesan emosional ke Mohamed Salah yang hengkang dari Liverpool akhir musim ini. (Dok. Andy Robertson)

JawaPos.com - Andy Robertson memberikan pesan emosional kepada Mohamed Salah yang memutuskan hengkang dari Liverpool di akhir musim ini. Mereka sangat dekat karena sudah sembilan tahun menjadi rekan setim di Liverpool.

Sebagai rekan setim, Andy Robertson mengakui bahwa Mohamed Salah adalah salah satu pemain terbaik di Liverpool. Dia juga akan selalu mengingat kenangan mereka selama sembilan tahun.

Salah satu hal yang dikagumi Andy Robertson dari Mohamed Salah adalah mentalitasnya. Bek berusia 32 tahun tersebut selalu melihat Salah melampaui batas kemampuannya.

Robertson senang bisa berbagi lapangan dengan Salah dan bisa menjadi rekan setimnya. Dia berharap agar Salah bisa berpisah dengan pantas bersama Liverpool.

"Mohamed, Terima kasih. 9 tahun terbaik dalam hidup kami dengan kenangan luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Menyaksikanmu menjadi yang terbaik dalam bidangmu dan menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah mengenakan seragam Liverpool adalah suatu kebahagiaan tersendiri," ungkap Andy Robertson di kanal Instagram pribadinya.

"Mentalitasmu tak tertandingi dan banyak orang bisa mencontohnya. Kamu telah mendorong dirimu sendiri setiap hari dan selalu menuntut lebih banyak dari dirimu sendiri dan orang lain," sambung pemain tim nasional Skotlandia tersebut.

"Suatu kehormatan bisa berbagi lapangan dengan Anda begitu lama, tetapi lebih menyenangkan lagi bisa menyebut Anda sebagai teman. Anda pantas mendapatkan perpisahan yang mencerminkan status Anda di LFC—yang terhebat. Tak tertandingi," pungkasnya.

Mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mendatangkan Robertson dan Salah di tahun 2017. Setelah itu, mereka mempersembahkan banyak gelar bergengsi bersama Liverpool seperti satu gelar Liga Champions, dua gelar Liga Inggris, satu gelar Piala FA, dua gelar Piala Liga, satu gelar Community Shield, satu gelar Piala UEFA Supercup, dan satu gelar Piala Dunia Antarklub.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore