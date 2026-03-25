Gilang Ardhian Laksono
25 Maret 2026, 19.41 WIB

Banjir Trofi! Berikut Deretan Piala Mohamed Salah Bersama Liverpool Sebelum Hengkang di Akhir Musim

Mohamed Salah menjadi salah satu dari 60 pemain terbaik Premier League sepanjang masa versi The Athletic (instagram.com/@mosalah)

JawaPos.com – Mohamed Salah mengumumkan dirinya akan meninggalkan Liverpool pada pengujung musim ini.

Hal tersebut diungkapkan sang pemain melalui akun media sosialnya pada Rabu (25/3) waktu Indonesia.

Pemain asal Mesir ini bergabung dengan Liverpool pada 2017, dengan mahar senilai GBP 36,5 juta yang harus diberikan The Reds dari AS Roma.

Sejak musim pertamanya di Anfield, pemain bernomor punggung 11 itu langsung menjadi idola penggemar Liverpool.

Selama nyaris satu dekade, Salah sudah mencetak 189 gol dari 310 penampilan buat Liverpool di Liga Inggris.

Kontribusi individunya juga berbanding lurus dengan trofi yang berhasil diraih timnya selama Salah menetap di Anfield.

Berikut adalah daftar lengkap trofi yang diraih oleh Mohamed Salah selama ia berseragam Liverpool:

2x Premier League: 2019/2020 dan 2024/2025
1x FA Cup: 2021/2022
1x EFL Cup: 2021/2022
1x Community Shield: 2022
1x UEFA Champions League: 2018/2019
1x UEFA Super Cup: 2019
1x FIFA Club World Cup: 2019

Pada musim 2019/2020, Salah berhasil mengantar Liverpool mengakhiri puasa trofi Liga Inggris yang sudah terjadi selama lebih dari 29 tahun. Ia kemudian kembali mengantar timnya menjuarai Liga Inggris pada musim 2024/2025, di mana ia juga terpilih sebagai pemain terbaik.

Salah juga mampu mengantar Liverpool buat menjuarai kompetisi Eropa. Ia menjadi pemain kunci saat Liverpool menjuarai Liga Champions musim 2018/2019, dan ia turut mencetak gol di partai final kontra Tottenham Hotspur.

Mohamed Salah berpotensi buat menambah pundi-pundi gelarnya bersama Liverpool, sebelum ia angkat kaki di akhir musim ini. Pasalnya, Liverpool masih berpeluang menjuarai Liga Champions dan Piala FA, lantaran The Reds sudah mencapai babak perempat final.

