Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
26 Maret 2026, 00.39 WIB

Teka-Teki Klub Baru Mohamed Salah: Barcelona, Inter Milan, atau Kembali ke AS Roma?

Mohamed Salah menjadi salah satu dari 60 pemain terbaik Liga Inggris sepanjang masa versi The Athletic. (Dok. Instagram/@mosalah) - Image

Mohamed Salah menjadi salah satu dari 60 pemain terbaik Liga Inggris sepanjang masa versi The Athletic. (Dok. Instagram/@mosalah)

JawaPos.com - Setelah memutuskan akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2025/2026, klub mana yang akan dibela Mohamed Salah musim depan tentu menjadi topik menarik. Teka-teki dan spekulasi pun bermunculan mengenai pelabuhan anyar sang raja Mesir.

Mo Salah resmi tidak akan mengenakan seragam merah Merseyside pada musim 2026/2027. Sembilan musim membela panji Liverpool dirasa sudah cukup bagi salah satu winger terbaik di dunia tersebut.

Sejatinya, Salah masih memiliki durasi kontrak satu tahun lagi dengan Liverpool. Namun, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih awal, sehingga sang pemain akan berstatus free transfer.

"Liverpool akan mengizinkan Mohamed Salah pergi dengan status transfer GRATIS meskipun memiliki kontrak di klub yang berlaku hingga Juni 2027. #LFC menerima keinginan Salah untuk mencoba babak baru dalam kariernya setelah mencetak sejarah di Anfield," tulis Fabrizio Romano melalui akun X @FabrizioRomano.

Lalu, ke klub mana Salah akan bergabung pada musim depan?

Spekulasi bergulir dengan mengaitkan Salah dengan beberapa tim seperti Barcelona, Inter Milan, hingga AS Roma. Jika ingin mencoba LaLiga yang belum pernah Salah coba selama berkarier, Barcelona dan Real Madrid tentu menjadi dua pilihan teratas.

Namun, Salah juga bisa kembali ke Serie A, tempat di mana ia berkembang sebelum menjadi legenda di Liverpool dan Inggris. Fiorentina dan AS Roma menjadi dua tim yang pernah dibela. Maka, tidak akan mengejutkan jika pemilik 65 gol bersama tim nasional Mesir akan menjajal kembali kerasnya Liga Italia.

Meski demikian, agen dari Mo Salah, Ramy Abbas Issa mengungkapkan bahwa sang klien belum memutuskan akan bermain di mana pada musim depan.

"Kita tidak tahu di mana Mohamed akan bermain musim depan. Ini juga berarti bahwa orang lain pun tidak tahu. Waspadalah terhadap para pencari perhatian yang hanya mengejar klik," tulisnya dikutip dari akun X @RamyCol.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore