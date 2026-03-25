Teka-Teki Klub Baru Mohamed Salah: Barcelona, Inter Milan, atau Kembali ke AS Roma?

JawaPos.com - Setelah memutuskan akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2025/2026, klub mana yang akan dibela Mohamed Salah musim depan tentu menjadi topik menarik. Teka-teki dan spekulasi pun bermunculan mengenai pelabuhan anyar sang raja Mesir.

Mo Salah resmi tidak akan mengenakan seragam merah Merseyside pada musim 2026/2027. Sembilan musim membela panji Liverpool dirasa sudah cukup bagi salah satu winger terbaik di dunia tersebut.

Sejatinya, Salah masih memiliki durasi kontrak satu tahun lagi dengan Liverpool. Namun, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih awal, sehingga sang pemain akan berstatus free transfer.

"Liverpool akan mengizinkan Mohamed Salah pergi dengan status transfer GRATIS meskipun memiliki kontrak di klub yang berlaku hingga Juni 2027. #LFC menerima keinginan Salah untuk mencoba babak baru dalam kariernya setelah mencetak sejarah di Anfield," tulis Fabrizio Romano melalui akun X @FabrizioRomano.

Lalu, ke klub mana Salah akan bergabung pada musim depan?

Spekulasi bergulir dengan mengaitkan Salah dengan beberapa tim seperti Barcelona, Inter Milan, hingga AS Roma. Jika ingin mencoba LaLiga yang belum pernah Salah coba selama berkarier, Barcelona dan Real Madrid tentu menjadi dua pilihan teratas.

Namun, Salah juga bisa kembali ke Serie A, tempat di mana ia berkembang sebelum menjadi legenda di Liverpool dan Inggris. Fiorentina dan AS Roma menjadi dua tim yang pernah dibela. Maka, tidak akan mengejutkan jika pemilik 65 gol bersama tim nasional Mesir akan menjajal kembali kerasnya Liga Italia.

Meski demikian, agen dari Mo Salah, Ramy Abbas Issa mengungkapkan bahwa sang klien belum memutuskan akan bermain di mana pada musim depan.