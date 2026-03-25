HomeSepak Bola Indonesia
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
26 Maret 2026, 00.24 WIB

Perbandingan Market Value Timnas Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis, Selisihnya Tembus Rp550 Miliar!

Sejumlah pemain Timnas Indonesia mengikuti latihan terbuka di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada laga FIFA Series 2026, Jumat (27/3), di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Namun, tahukah Anda bahwa nilai pasar atau market value kedua negara bagai langit dan bumi dengan selisih yang jauh?

Saint Kitts dan Nevis adalah negara yang berada di benua Amerika, tepatnya di kawasan Karibia atau Amerika Utara. Hampir serupa dengan Indonesia, negara tersebut terdiri dari kepulauan kecil di Laut Karibia.

Untuk olahraga sepak bola di kancah internasional, Saint Kitts dan Nevis tidak terlalu berprestasi. Merujuk ranking FIFA terbaru, mereka berada di peringkat 154 dunia dengan 1035,25 poin. Jika dibandingkan Timnas Indonesia, kedua negara ini berjarak 23 anak tangga dengan Jay Idzes dan rekan kini berada di ranking 121 FIFA (1144,73 poin).

Perbedaan kedua negara juga terjadi di nilai pasar atau market value skuad tim nasional dengan selisih mencapai Rp550 Miliar. Dilansir dari situs Transfermarkt, Indonesia memiliki market value sebesar Rp 567,95 Miliar. Sementara itu Saint Kitts dan Nevis hanya Rp9,99 Miliar.

Pemain paling berharga di kubu Skuad Garuda dimiliki oleh sang kapten, Jay Idzes dengan nilai pasar Rp173,82 Miliar, sedangkan di skuad Saint Kitts dan Nevis dimiliki Tyrese Shade dengan nilai Rp3,91 Miliar yang bermain di klub Burton Albion di kasta ketiga sepak bola Inggris.

Meski demikian, Saint Kitts dan Nevis tentu datang ke Jakarta tak hanya ingin sekadar menggugurkan kewajiban bertanding, namun untuk membuat kejutan dengan meraih kemenangan sehingga akan menambah poin dalam perhitungan ranking FIFA.

