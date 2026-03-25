Antonius Oskarianto Adur
25 Maret 2026, 23.56 WIB

Paspor WNI Diragukan, Tim Geypens Tak Diboyong FC Emmen Saat Lawan SC Cambuur

FC Emmen ragukan paspor Indonesia milik Tim Geypens. (Dok. FC Emmen)

JawaPos.com - FC Emmen meragukan paspor Indonesia yang dimiliki oleh pemainnya sendiri, Tim Geypens. Akibatnya, pemain yang sempat masuk skuad sementara Timnas Indonesia tersebut tidak masuk dalam daftar susunan pemain melawan SC Cambuur pada Rabu (25/3).

Melalui pernyataan resmi FC Emmen di media sosialnya, pihak klub masih mencari kepastian tentang paspor Indonesia yang dimiliki Tim Geypens. Karena itulah, sang pemain tidak turut dibawa saat melawan SC Cambuur untuk laga tunda pekan ke-22 Eerste Divisie.

"Tim Geypens tidak dimasukkan ke dalam skuad karena ketidakpastian seputar paspor Indonesia dalam dunia sepak bola profesional," tulis FC Emmen di kanal Instagram resminya.

Tidak adanya Tim Geypens membuat FC Emmen meraih kekalahan di depan publiknya sendiri. Sebab, pemain 20 tahun tersebut sedang dalam performa terbaiknya usai menyumbang assist di laga melawan VVV-Venlo.

Sebelumnya, masalah paspor juga dialami oleh dua pemain Timnas Indonesia, yaitu Dean James dan Nathan Tjoe-A-On. NAC Breda menjadi klub pertama yang meragukan kelayakan bermain Dean James saat kalah melawan Go Ahead Eagles.

NAC Breda meragukan paspor yang dimiliki Dean James karena dirinya sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada tahun 2025. Pihak klub juga telah berkonsultasi dengan tiga pengacara perihal masalah tersebut.

"Pertanyaan sekarang adalah apakah paspor Belanda-nya masih berlaku setelah naturalisasi. NAC telah berkonsultasi dengan tiga pengacara selama beberapa hari terakhir dan oleh karena itu berpendapat tidak," demikian diuraikan oleh surat kabar regional BN De Stem yang dikutip laman Voetbalzone, Rabu ( 25/3).

Masalah yang sama juga dialami pemain Willem II, Nathan Tjoe-A-On. TOP Oss, tim yang mereka kalahkan, meragukan kelayakan bermain dari pemain Timnas Indonesia.

"TOP Oss mengikuti perkembangan dalam sepak bola profesional dan telah meminta KNVB, dalam jangka waktu yang ditentukan, untuk menyelidiki pertandingan TOP Oss - Willem II pada 13 Maret 2026. Berdasarkan informasi yang tersedia, terdapat keraguan mengenai kelayakan seorang pemain Willem II," tulis pernyataan resmi pihak klub yang dikutip dari Brabants Dagblad.

Pihak Willem II telah memberikan jawaban atas laporan dari TOP Oss. Mereka sedang meninjau berkas Nathan Tjoe-A-On dengan cermat dan sangat percaya diri bahwa pemainnya tidak akan kena masalah.

"Willem II mengetahui masalah ini dan telah meninjau berkas tersebut dengan cermat. Klub memberikan kerja sama penuh dalam penanganan lebih lanjut sesuai prosedur KNVB yang berlaku. Karena ini menyangkut prosedur yang sedang berlangsung, kami tidak akan ikut serta dalam spekulasi atau asumsi," jelas Willem II.

"Mengapa TOP Oss memilih untuk menempuh jalur ini terserah klub tersebut. Kami memiliki keyakinan penuh pada penilaian yang menyeluruh dan menunggu hasilnya dengan penuh percaya diri, sebagian karena fakta bahwa Nathan Tjoe-A-On bermain di pertandingan terakhir melawan MVV," terang Willem II.

Voetbalzone menjelaskan bahwa para pemain yang berstatus non Uni-Eropa harus memiliki izin kerja. Selain itu, ada standar gaji yang sudah ditetapkan jika pemain tersebut berstatus non Uni-Eropa.

Artikel Terkait
Moncer di Galatasaray! Gabriel Sara Jadi Rebutan Klub Liga Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Moncer di Galatasaray! Gabriel Sara Jadi Rebutan Klub Liga Inggris

25 Maret 2026, 23.37 WIB

Portugal Tanpa Cristiano Ronaldo Hadapi Meksiko dan AS, Roberto Martinez Siapkan Eksperimen - Image
Sepak Bola Dunia

Portugal Tanpa Cristiano Ronaldo Hadapi Meksiko dan AS, Roberto Martinez Siapkan Eksperimen

25 Maret 2026, 23.26 WIB

Belum Rezeki Tim Geypens! Cetak Assist untuk FC Emmen, tapi Gagal Masuk Skuad Final Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Belum Rezeki Tim Geypens! Cetak Assist untuk FC Emmen, tapi Gagal Masuk Skuad Final Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026

21 Maret 2026, 20.58 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

