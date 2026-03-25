Moncer di Galatasaray! Gabriel Sara Jadi Rebutan Klub Liga Inggris

JawaPos.com – Talenta naik daun milik Galatasaray, Gabriel Sara telah muncul ke permukaan pasar transfer sebagai target potensial bagi beberapa klub Liga Inggris pada bursa musim panas 2025/2026 ini.

Sikap yang ditunjukkan sang gelandang pekerja keras ini untuk menguji kemampuannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris setelah penampilan yang sangat mengesankan bersama Galatasaray juga menjadi sorotan.

Pemain berusia 26 tahun ini belum pernah bermain di liga kasta tertinggi Inggris, tetapi ia bukanlah orang asing di sepak bola Negeri Tiga Singa ini. Sara pernah menghabiskan dua musim di EFL Championship bersama Norwich City, di mana ia membangun reputasinya sebelum pindah ke Galatasaray pada 2024.

Sejak tiba di Turki, ia telah meningkatkan permainannya secara signifikan, menjadi salah satu pemain yang menonjol di Liga Super Turki dan menarik perhatian para pencari bakat di seluruh Eropa.

Kualitas teknis serta kreativitas dan konsistensinya di atas lapangan telah menjadikannya figur kunci bagi tim asuhan Okan Buruk, dengan torehan enam gol dan tiga asis sepanjang musim 2025/2026 ini.

Kini, performa mencolok sebagai jendral lini tengah tersebut telah menghasilkan minat nyata dari klub-klub kasta Inggris menjelang dibukanya jendela transfer musim panas akhir musim nanti.

“Aston Villa, Newcastle, Brighton, Brentford, dan Bournemouth semuanya memantau Sara dengan cermat saat mereka melacak perkembangannya menjelang potensi perekrutan di musim panas,” tulis laporan terbaru TEAMTalk.

Villa melihat sang bintang naik daun tersebut sebagai tambahan potensial untuk skuad mereka, di tengah ketidakpastian seputar masa depan Emiliano Buendia yang dikabarkan akan meninggalkan kota London musim panas ini.

Perkembangan Sara juga telah diakui di panggung internasional. Gelandang tersebut baru-baru ini mendapatkan panggilan pertamanya ke tim nasional Brasil asuhan Carlo Ancelotti. Ini tentu juga menjadi indikator lain dari perkembangan pesatnya selama 18 bulan terakhir.

