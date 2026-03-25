Rizka Perdana Putra
26 Maret 2026, 02.02 WIB

Timnas Italia Hindari Cemoohan, Gennaro Gattuso Pilih Main di Bergamo Kontra Irlandia Utara

Timnas Italia. (X.com/@Azzurri)

JawaPos.com - Tim nasional Italia akan menjamu Irlandia Utara dalam semifinal playoff Piala Dunia 2026, Jumat (27/3) dini hari WIB. Berstatus sebagai tuan rumah, Gli Azzurri -julukan Italia- tidak akan bermain di San Siro. Melainkan di Stadio di Bergamo atau yang kini disebut New Balance Arena.

Keputusan itu diambil langsung oleh Gennaro Gattuso. Allenatore Italia berusia 48 tahun itu mendapat kesempatan dari presiden FIGC Gabriele Gravina dan kepala delegasi Gianluigi Buffon untuk menentukan pilihan stadion.

“Saya yang memilih stadion ini. Saya berterima kasih kepada presiden dan Buffon karena memberi saya kesempatan untuk menentukan,” ujar Gattuso dalam konferensi pers dikutip dari Football Italia.

Pilihan itu diambil Gattuso bukan tanpa alasan. Dia menilai, bermain di Bergamo yang memiliki kapasitas 25 ribu penonton bisa menciptakan atmosfer lebih solid ketimbang harus bermain di stadion besar.

“Saya pikir ketika bermain di stadion berkapasitas 60 ribu seperti San Siro, ada suporter Inter dan Milan yang bisa mulai mencemooh setelah beberapa kesalahan umpan. Bermain di stadion yang lebih kecil kemungkinan akan memberi kita atmosfer yang lebih baik,’’ jelasnya.

Sebelumnya, Italia sudah merasakan bermain di Bergamo saat menghadapi Estonia pada September 2025. Kebetulan, itu jadi laga debut Gattuso sebagai pelatih. Saat itu, tim sempat bermain imbang 0-0 di babak pertama sebelum akhirnya mengamankan kemenangan 5-0. 

Bekuk Irlandia Utara 2-0, Italia Berebut Tiket Piala Dunia Kontra Bosnia-Herzegovina - Image
Sepak Bola Dunia

Bekuk Irlandia Utara 2-0, Italia Berebut Tiket Piala Dunia Kontra Bosnia-Herzegovina

29 Maret 2026, 00.19 WIB

Italia Raih Kemenangan Penting atas Irlandia Utara dan Dekati Tiket Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola

Italia Raih Kemenangan Penting atas Irlandia Utara dan Dekati Tiket Piala Dunia 2026

27 Maret 2026, 17.08 WIB

Jelang Italia vs Irlandia Utara! Gli Azzurri Belajar dari Memori 1958, Percaya Bergamo Tak Seperti Belfast - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang Italia vs Irlandia Utara! Gli Azzurri Belajar dari Memori 1958, Percaya Bergamo Tak Seperti Belfast

27 Maret 2026, 01.24 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

