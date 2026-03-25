Timnas Italia Hindari Cemoohan, Gennaro Gattuso Pilih Main di Bergamo Kontra Irlandia Utara

JawaPos.com - Tim nasional Italia akan menjamu Irlandia Utara dalam semifinal playoff Piala Dunia 2026, Jumat (27/3) dini hari WIB. Berstatus sebagai tuan rumah, Gli Azzurri -julukan Italia- tidak akan bermain di San Siro. Melainkan di Stadio di Bergamo atau yang kini disebut New Balance Arena.

Keputusan itu diambil langsung oleh Gennaro Gattuso. Allenatore Italia berusia 48 tahun itu mendapat kesempatan dari presiden FIGC Gabriele Gravina dan kepala delegasi Gianluigi Buffon untuk menentukan pilihan stadion.

“Saya yang memilih stadion ini. Saya berterima kasih kepada presiden dan Buffon karena memberi saya kesempatan untuk menentukan,” ujar Gattuso dalam konferensi pers dikutip dari Football Italia.

Pilihan itu diambil Gattuso bukan tanpa alasan. Dia menilai, bermain di Bergamo yang memiliki kapasitas 25 ribu penonton bisa menciptakan atmosfer lebih solid ketimbang harus bermain di stadion besar.

“Saya pikir ketika bermain di stadion berkapasitas 60 ribu seperti San Siro, ada suporter Inter dan Milan yang bisa mulai mencemooh setelah beberapa kesalahan umpan. Bermain di stadion yang lebih kecil kemungkinan akan memberi kita atmosfer yang lebih baik,’’ jelasnya.