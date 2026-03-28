Timnas Argentina Tunggu Kepastian Lionel Messi, Scaloni: Kami Tidak Terburu-buru

JawaPos.com - Ketidakpastian masih menyelimuti keikutsertaan Lionel Messi di ajang Piala Dunia 2026, meski waktu menuju turnamen kurang dari 100 hari. Sementara itu, pelatih tim nasional Argentina Lionel Scaloni menegaskan timnya tidak terburu-buru dan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan sang pemain.

Dalam konferensi pers yang dilansir dari ESPN, Scaloni menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memastikan apakah Messi akan tampil dalam kompetisi sepak bola bergengsi FIFA yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

“Pertanyaan itu lebih tepat ditujukan kepadanya (Messi),” ujar Scaloni.

Sang pelatih menambahkan faktor kondisi fisik dan kesiapan mental Messi yang akan menentukan.

Messi sendiri memiliki rekam jejak gemilang bersama tim nasional Argentina. Pemain berusia 38 tahun itu meraih penghargaan sebagai pemain terbaik pada Piala Dunia 2022 dan saat ini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa bersama Timnas Argentina dengan 115 gol.

Meski tidak memaksa sang pemain untuk ikut serta, Scaloni mengakui kehadiran Messi sangat dinantikan oleh pendukung Timnas Argentina dan penggemar sepak bola di seluruh dunia.

“Saya ingin dia ada di sana. Keputusan ada di tangannya. Dia sudah mendapatkan hak untuk mengambil keputusan itu dengan tenang,” kata Scaloni.

Pelatih berusia 47 tahun itu juga menegaskan bahwa tim tidak akan terburu-buru dalam menunggu keputusan dan akan menghormati apa pun pilihan Messi demi kebaikan tim.

“Kami tidak terburu-buru soal ini. Kami tahu apa pun yang dia putuskan akan menjadi yang terbaik untuk tim dan untuk dirinya. Kami berharap dia akan berada di sana,” tambah Scaloni.

Meski masa depan Messi di Piala Dunia belum jelas, Scaloni memastikan kapten Inter Miami itu akan tampil dalam dua laga uji coba internasional melawan Mauritania pada 28 Maret dan Zambia pada 1 April. Kedua pertandingan itu akan digelar di Stadion La Bombonera, markas Boca Juniors. Namun, Scaloni masih membuka kemungkinan Messi tidak bermain sejak menit awal di kedua laga tersebut.

“Messi akan bermain di kedua pertandingan, tetapi kita akan melihat apakah ia akan tampil sejak awal,” kata Scaloni.

Sebelumnya, Argentina dijadwalkan menghadapi Spanyol dalam ajang Finalissima di Qatar pada 27 Maret. Namun, pertandingan itu dibatalkan akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.