Risma Azzah Fatin
29 Maret 2026, 15.58 WIB

Pep Guardiola Lega Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool Usai jadi Ancaman Besar bagi Manchester City

Pep Guardiola dan Mohamed Salah (Manchester Evening News)

JawaPos.com - Pelatih Pep Guardiola memberikan respons blak-blakan terkait keputusan Mohamed Salah yang akan meninggalkan Liverpool FC.

Dilansir dari laman Manchester Evening News pada Sabtu (28/3), Keputusan tersebut diumumkan Salah setelah menjalani karier panjang di Liga Inggris. 

Pep Guardiola disebut menunjukkan reaksi yang menggambarkan kelegaan atas kepergian pemain bintang tersebut.

Mohamed Salah mengumumkan bahwa ia akan mengakhiri kiprahnya di Liga Premier pada akhir musim ini.

Pemain asal Mesir itu telah memperkuat Liverpool selama sembilan tahun terakhir. Keputusan tersebut diambil meskipun kontraknya masih menyisakan satu tahun lagi.

Selama membela Liverpool, Salah menjadi sosok penting dalam kesuksesan klub di berbagai kompetisi.

Performa konsistennya turut menjadi penghalang dominasi Manchester City yang dilatih Guardiola. Hal inilah yang membuat kepergiannya dinilai menguntungkan bagi rival-rival Liverpool.

Guardiola sebelumnya pernah memberikan pujian terhadap kualitas Salah sebagai pemain kelas dunia. Namun, dalam pernyataan terbarunya, tersirat nada berbeda yang menunjukkan kelegaan.

Pep Guardiola menyebut bahwa kepergian Salah menjadi kabar baik bagi Liverpool, tetapi tidak menyembunyikan sudut pandangnya sebagai rival.

Pelatih asal Spanyol itu juga menyinggung dampak kehadiran Salah terhadap persaingan di Liga Inggris. Keberadaan Salah dinilai menjadi salah satu faktor yang memperketat kompetisi selama beberapa musim terakhir.

Dengan hengkangnya Mohamed Salah, persaingan diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan.

Keputusan Salah untuk mencari tantangan baru di luar Inggris pun menjadi sorotan luas. Banyak penggemar yang merasa kehilangan atas kepergian ikon Anfield tersebut.

Sementara itu, Guardiola tampak melihat situasi ini sebagai peluang baru bagi timnya untuk kembali memperkuat dominasi di kompetisi domestik.

