Antara
30 Maret 2026, 14.43 WIB

Hanya Bertahan Enam Pekan, Spurs Resmi Pecar Igor Tudor

Igor Tudor resmi dipecat dari kursi pelatih Tottenham Hotspur. (Instagram Tottenham Hotspur)

JawaPos.com-Klub Liga Inggris Tottenham resmi memecat pelatih Igor Tudor setelah sebelumnya hanya enam pekan menangani klub asal London Utara tersebut.

Dikutip dari laman resmi klub, Senin, Tottenham mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerja sama lebih cepat bersama Tudor.

Selain Tudor, pelatih kiper Tomislav Rogic dan pelatih fisik Riccardo Ragnacci turut meninggalkan posisi mereka di Tottenham.

"Kami berterima kasih kepada Igor, Tomislav dan Riccardo untuk kerja keras mereka selama enam pekan terakhir, di mana mereka bekerja tanpa lelah," tulis pernyataan resmi klub.

"Kami juga turut berduka cita atas kehilangan yang baru-baru ini dialami Igor dan menyampaikan dukungan kami kepadanya dan keluarganya di masa sulit ini," masih dalam pernyataan tersebut.

Tottenham juga menjelaskan perkembangan terbaru mengenai pelatih kepala anyar akan diumumkan dalam beberapa waktu mendatang.

Igor Tudor didatangkan oleh Tottenham pada 14 Februari 2026 untuk menggantikan pelatih asal Denmark Thomas Frank yang diberhentikan.

Selama enam pekan menangani The Lilywhites, pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut hanya menjalani tujuh pertandingan di berbagai ajang dan mengemas rata-rata 0,57 poin.

Pada tujuh pertandingan tersebut, Tottenham bersama Tudor hanya mampu mengemas satu kemenangan, satu hasil imbang dan menelan lima kekalahan.

Satu-satunya kemenangan yang didapatkan Tudor bersama Tottenham adalah pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions ketika mengalahkan Atletico Madrid 3-2 di London, namun kemenangan itu tidak cukup membawa mereka melaju ke babak selanjutnya. (*)

Artikel Terkait
Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI Periode 2026-2031 - Image
Ekonomi

Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI Periode 2026-2031

09 Februari 2026, 22.11 WIB

MG Resmi Luncurkan MGS5 EV di IIMS 2026, Kejar Segmen Kendaraan Keluarga - Image
Otomotif

MG Resmi Luncurkan MGS5 EV di IIMS 2026, Kejar Segmen Kendaraan Keluarga

06 Februari 2026, 20.23 WIB

Suzuki Resmi Perkenalkan e VITARA di IIMS 2026, Dibabderol Rp 700 Jutaan - Image
Otomotif

Suzuki Resmi Perkenalkan e VITARA di IIMS 2026, Dibabderol Rp 700 Jutaan

06 Februari 2026, 08.06 WIB

Terpopuler

1

Tampil Dominan, Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026

2

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

3

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

4

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

5

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

6

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

7

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

8

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

9

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

