Hanya Bertahan Enam Pekan, Spurs Resmi Pecar Igor Tudor

JawaPos.com-Klub Liga Inggris Tottenham resmi memecat pelatih Igor Tudor setelah sebelumnya hanya enam pekan menangani klub asal London Utara tersebut.

Dikutip dari laman resmi klub, Senin, Tottenham mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerja sama lebih cepat bersama Tudor.

Selain Tudor, pelatih kiper Tomislav Rogic dan pelatih fisik Riccardo Ragnacci turut meninggalkan posisi mereka di Tottenham.

"Kami berterima kasih kepada Igor, Tomislav dan Riccardo untuk kerja keras mereka selama enam pekan terakhir, di mana mereka bekerja tanpa lelah," tulis pernyataan resmi klub.

"Kami juga turut berduka cita atas kehilangan yang baru-baru ini dialami Igor dan menyampaikan dukungan kami kepadanya dan keluarganya di masa sulit ini," masih dalam pernyataan tersebut.

Tottenham juga menjelaskan perkembangan terbaru mengenai pelatih kepala anyar akan diumumkan dalam beberapa waktu mendatang.

Igor Tudor didatangkan oleh Tottenham pada 14 Februari 2026 untuk menggantikan pelatih asal Denmark Thomas Frank yang diberhentikan.

Selama enam pekan menangani The Lilywhites, pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut hanya menjalani tujuh pertandingan di berbagai ajang dan mengemas rata-rata 0,57 poin.

Pada tujuh pertandingan tersebut, Tottenham bersama Tudor hanya mampu mengemas satu kemenangan, satu hasil imbang dan menelan lima kekalahan.