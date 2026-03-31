Enzo Fernandez dan Marc Cucurella Kompak Buka Peluang Gabung Raksasa La Liga

JawaPos.com - Chelsea kembali dihantam rumor transfer setelah dua pemain penting mereka, Enzo Fernandez dan Marc Cucurella, sama-sama memberikan sinyal terbuka untuk bermain di Spanyol pada masa depan.

Melansir TNT Sports, Enzo Fernandez menjadi nama pertama yang memicu spekulasi. Gelandang asal Argentina itu mengaku memiliki ketertarikan besar terhadap Madrid dan bahkan menyebut dirinya ingin tinggal di ibu kota Spanyol tersebut suatu hari nanti.

"Saya ingin tinggal di Spanyol. Saya sangat menyukai Madrid; kota itu mengingatkan saya pada Buenos Aires," kata Fernandez.

"Pemain tinggal di mana pun mereka mau. Saya akan tinggal di Madrid. Saya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tetapi saya akan lebih nyaman dalam bahasa Spanyol."

Pernyataan itu langsung memunculkan rumor soal kemungkinan Fernandez bergabung dengan Real Madrid. Apalagi, masa depan pemain berusia 25 tahun tersebut di Chelsea masih belum sepenuhnya jelas.

Meski masih terikat kontrak panjang hingga 2032, belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan kesepakatan baru antara Fernandez dan Chelsea. Situasi itu membuat peluang transfer musim panas nanti tetap terbuka, meski klub London tersebut masih memegang kendali penuh atas masa depannya.

Fabrizio Romano juga menegaskan bahwa saat ini belum ada pembicaraan konkret antara Real Madrid dan Fernandez.

”Izinkan saya juga memberi Anda kabar terbaru tentang Enzo Fernandez. Dia telah bergabung kembali dengan tim nasional Argentina dan, ketika ditanya tentang masa depannya, dia menjelaskan bahwa fokus penuhnya adalah pada Chelsea dan pertandingan mendatang.

“Saat ini, belum ada kesepakatan mengenai kontrak baru antara pemain tersebut dan Chelsea. Jika ada kesempatan penting, kepindahan di musim panas tidak dapat dikesampingkan, tetapi Chelsea tetap memegang kendali. Dia terikat kontrak jangka panjang, merupakan pemain penting, dan klub telah menginvestasikan sejumlah besar uang untuk merekrutnya.”

“Mengenai rumor kepindahan ke Real Madrid, Enzo Fernandez menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan. Ini akurat, karena saat ini memang tidak ada negosiasi atau diskusi konkret.”

Rumor mengenai masa depan Fernandez sebenarnya sudah muncul sejak Maret lalu, ketika Chelsea tersingkir dari Liga Champions. Saat itu, ia tidak memberikan jawaban pasti soal apakah akan tetap bertahan di Stamford Bridge.