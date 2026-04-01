Iran Tetap Main di Piala Dunia 2026 Walau Sedang Perang! Gianni Infantino: Tidak Ada Rencana B!

JawaPos.com — Presiden Gianni Infantino akhirnya buka suara soal nasib Iran di Piala Dunia 2026 yang sempat diselimuti ketidakpastian. Di tengah konflik geopolitik yang memanas, ia memastikan satu hal: Iran tetap bermain sesuai jadwal.

Pernyataan itu muncul setelah meningkatnya ketegangan akibat serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran dalam beberapa pekan terakhir.

Situasi tersebut sempat memicu spekulasi tentang kemungkinan absennya Iran dari turnamen terbesar sepak bola dunia itu.

Infantino secara langsung menemui skuad Iran di Antalya, sebuah kawasan pesisir di Turki, dalam kunjungan yang sarat pesan politik sekaligus solidaritas.

Ia datang usai perjalanan dari Florida untuk memastikan kesiapan tim tetap terjaga menjelang turnamen.

"FIFA akan terus mendukung tim untuk memastikan kondisi terbaik saat mereka mempersiapkan diri menuju Piala Dunia," tulis Infantino melalui akun Instagram resminya.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat FIFA tidak akan goyah oleh tekanan situasi global.

Ketegangan semakin terasa saat laga uji coba Iran melawan Kosta Rika digelar tanpa penonton.