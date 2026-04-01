Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
01 April 2026, 20.42 WIB

Iran Tetap Main di Piala Dunia 2026 Walau Sedang Perang! Gianni Infantino: Tidak Ada Rencana B!

Gianni Infantino bertemu skuad Iran di Turki dan memastikan mereka tetap tampil di Piala Dunia 2026. (Instagram (Instagram @gianni_infantino) - Image

Gianni Infantino bertemu skuad Iran di Turki dan memastikan mereka tetap tampil di Piala Dunia 2026. (Instagram (Instagram @gianni_infantino)

JawaPos.com — Presiden Gianni Infantino akhirnya buka suara soal nasib Iran di Piala Dunia 2026 yang sempat diselimuti ketidakpastian. Di tengah konflik geopolitik yang memanas, ia memastikan satu hal: Iran tetap bermain sesuai jadwal.

Pernyataan itu muncul setelah meningkatnya ketegangan akibat serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran dalam beberapa pekan terakhir.

Situasi tersebut sempat memicu spekulasi tentang kemungkinan absennya Iran dari turnamen terbesar sepak bola dunia itu.

Infantino secara langsung menemui skuad Iran di Antalya, sebuah kawasan pesisir di Turki, dalam kunjungan yang sarat pesan politik sekaligus solidaritas.

Ia datang usai perjalanan dari Florida untuk memastikan kesiapan tim tetap terjaga menjelang turnamen.

"FIFA akan terus mendukung tim untuk memastikan kondisi terbaik saat mereka mempersiapkan diri menuju Piala Dunia," tulis Infantino melalui akun Instagram resminya.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat FIFA tidak akan goyah oleh tekanan situasi global.

Ketegangan semakin terasa saat laga uji coba Iran melawan Kosta Rika digelar tanpa penonton.

Sebelum pertandingan dimulai, para pemain Iran membawa simbol duka untuk korban serangan yang diklaim menewaskan banyak anak-anak.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Begini Bunyi Hukum Wenger! Aturan Offside ala Arsene Wenger Siap Diterapkan Liga Kanada - Image
Sepak Bola Dunia

Begini Bunyi Hukum Wenger! Aturan Offside ala Arsene Wenger Siap Diterapkan Liga Kanada

02 April 2026, 17.10 WIB

Menuju Piala AFF 2026, Timnas Indonesia Bidik Dua Uji Coba Penting di FIFA Matchday di Juni - Image
Sepak Bola Indonesia

Menuju Piala AFF 2026, Timnas Indonesia Bidik Dua Uji Coba Penting di FIFA Matchday di Juni

02 April 2026, 04.34 WIB

FIFA Beri Jaminan Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Iran untuk Tampil di Piala Dunia 2026, Tak akan Pindahkan Arena Pertandingan - Image
Sepak Bola Dunia

FIFA Beri Jaminan Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Iran untuk Tampil di Piala Dunia 2026, Tak akan Pindahkan Arena Pertandingan

01 April 2026, 20.32 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore