Begini Bunyi Hukum Wenger! Aturan Offside ala Arsene Wenger Siap Diterapkan Liga Kanada

JawaPos.com - Liga Primer Kanada (CPL) 2026 yang dimulai akhir pekan ini (4/4) akan menggunakan aturan offside alternatif yang dikenal sebagai ”Hukum Wenger”. Aturan offside yang diusulkan oleh mantan pelatih Arsenal berjuluk Le Professeur itu menyatakan bahwa offside hanya berlaku ketika pemain penyerang tepat berada di depan pemain bertahan.

Hal itu berbeda dengan aturan offside yang dipakai FIFA saat ini. Menurut FIFA, pemain penyerang akan memenuhi syarat offside selama satu bagian tubuhnya yang sah untuk mencetak gol (semua, kecuali lengan dan tangan) sejajar dengan pemain bertahan.