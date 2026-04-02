Begini Bunyi Hukum Wenger! Aturan Offside ala Arsene Wenger Siap Diterapkan Liga Kanada

Aturan offside alternatif yang diusulkan Direktur Divisi Pengembangan Sepak Bola Dunia FIFA, Arsene Wenger, akan diterapkan di Liga Primer Kanada 2026.
JawaPos.com - Liga Primer Kanada (CPL) 2026 yang dimulai akhir pekan ini (4/4) akan menggunakan aturan offside alternatif yang dikenal sebagai ”Hukum Wenger”. Aturan offside yang diusulkan oleh mantan pelatih Arsenal berjuluk Le Professeur itu menyatakan bahwa offside hanya berlaku ketika pemain penyerang tepat berada di depan pemain bertahan.
Hal itu berbeda dengan aturan offside yang dipakai FIFA saat ini. Menurut FIFA, pemain penyerang akan memenuhi syarat offside selama satu bagian tubuhnya yang sah untuk mencetak gol (semua, kecuali lengan dan tangan) sejajar dengan pemain bertahan.
”Ini adalah proyek percontohan yang penting dan kami berterima kasih kepada liga Kanada dan Federasi Sepak Bola Kanada atas kesediaan mereka untuk menawarkan kompetisi dan mendukung FIFA dalam proyek eksperimental ini,” kata Wenger yang juga menjabat sebagai direktur Divisi Pengembangan Sepak Bola Dunia FIFA dilansir di laman resmi FIFA.