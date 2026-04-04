LEGO Rilis Iklan Edisi Piala Dunia 2026: Messi, Ronaldo, Mbappe, dan Vinicius Rebutan Trofi

JawaPos.com - Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, LEGO merilis iklan komersial yang langsung mencuri perhatian. Tidak tanggung-tanggung, empat bintang besar dunia, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior dipertemukan dalam satu meja.

LEGO resmi meluncurkan iklan terbarunya melalui akun Instagram pada 3 April 2026. Video tersebut menampilkan Messi, Ronaldo, Mbappe, dan Vinicius Junior dalam konsep unik dengan bergantian menyusun bagian demi bagian trofi Piala Dunia versi LEGO, sekaligus mencoba menempatkan minifigure masing-masing di puncak trofi.

Iklan berdurasi kurang dari satu menit itu dibuka dengan adegan Cristiano Ronaldo yang duduk di sebuah ruangan gelap sambil mencoba menyusun bagian akhir trofi Piala Dunia versi LEGO. Namun, proses tersebut ternyata telah lebih dulu dipelajari oleh Vinicius Junior yang terlihat membaca buku panduan perakitan.

Buku itu kemudian direbut oleh Kylian Mbappe yang duduk di kursi sebelahnya mengelilingi meja bundar. Setelah meja diputar, Mbappe berhasil menambahkan bagian terakhir, sebelum Lionel Messi muncul sambil memegang minifigure dirinya. Aksi tersebut langsung dibalas Ronaldo yang juga menunjukkan minifigure versinya. Namun, saat keempatnya saling berebut untuk menempatkan figur mereka di puncak trofi, seorang anak justru berhasil mendahului mereka.

Dilansir dari akun Instagram resmi LEGO (3/4), iklan itu merupakan bagian dari peluncuran koleksi terbaru bertema sepak bola. LEGO menghadirkan berbagai set Football Highlights yang menampilkan karakter setiap pemain dalam bentuk minifigure dengan desain khas, warna tim nasional, serta nomor punggung ikonik masing-masing.

Beberapa set dirancang lebih personal. Cristiano Ronaldo memiliki set bertema “CR7” lengkap dengan selebrasi khasnya “Siuuu”. Sementara itu, Vinicius Junior hadir dengan desain berbasis huruf “V” dengan warna khas Timnas Brasil. Mbappe ditampilkan dalam set huruf “M” bernuansa Prancis dengan nomor punggung 10, sedangkan Messi digambarkan dengan warna khas Timnas Argentina.

Dilansir dari situs resmi LEGO, keempat pemain juga menyampaikan antusiasme mereka terhadap peluncuran set edisi khusus itu. Cristiano Ronaldo mengaku merasa terhormat dapat diabadikan dalam bentuk LEGO bersama tiga pemain lain yang dianggap luar biasa.

“Tidak setiap hari Anda bisa diubah menjadi sebuah set LEGO! Saya sangat merasa terhormat bisa menjadi bagian dari LEGO edisi ini, bersama tiga pemain luar biasa lainnya di dunia sepak bola,” kata Ronaldo.

Sementara itu, Kylian Mbappe menilai set itu membawa energi dan kreativitas sepak bola yang dapat menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi. “Ini merupakan cara yang menyenangkan untuk berbagi perjalanan dan passion saya. Jika ini bisa menginspirasi anak muda untuk percaya pada ambisi mereka, membangun jalan mereka sendiri, dan menikmati proses berkarya, maka itu adalah kemenangan sejati,” kata Mbappe.