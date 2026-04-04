Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
04 April 2026, 15.58 WIB

Prediksi Manchester City vs Liverpool: Ingin Hat-trick Menang, Pep Guardiola Dua Kali Kalahkan Liverpool di Premier League

Pelatih Manchester City Pep Guardiola. (Instagram @mancity)

JawaPos.com – Manchester City masih memburu gelar piala domestik  setelah dalam laga terakhir memenangi Piala Liga atau EFL Cup/Carabao Cup (22/3). The Cityzens –julukan Manchester City– membidik gelar Piala, tetapi harus menghadapi Liverpool FC dalam perempat final malam nanti (siaran langsung Vidio pukul 18.45 WIB).

Seiring bermain di kandang sendiri, Stadion Etihad, City difavoritkan bisa mengatasi The Reds –julukan Liverpool FC.

Sama seperti saat The Cityzens dua ali memecundangi The Reds dalam pertemuan di Premier League musim ini. Masing-masing dengan skor 2-1 dalam matchweek ke-25 di Anfield (9/2) dan 3-0 dalam matchweek kesebelas di Etihad (10/11/2025).

Tactician City Pep Guardiola juga diuntungkan dengan para pemainnya kembali dari jeda internasional tanpa cedera. ”Kami hanya perlu mengecek kondisi kebugaran mereka,” kata Pep seperti dilansir dari Manchester Evening News.

Sementara Arne Slot, tactician The Reds, dalam dilema untuk mempertahankan skema 4-3-1-2 atau kembali ke skema awal 4-2-3-1. Skema 4-3-1-2 memang berbuah kemenangan 4-0 atas Galatasaray di Liga Champions (19/3), tetapi Virgil van Dijk dkk kemudian kalah 1-2 oleh Brighton & Hove Albion di Premier League (21/3). 

Prediksi Susunan Pemain

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): 1-Trafford (g); 27-Nunes, 45-Khusanov, 6-Ake, 33-O’Reilly; 16-Rodri; 42-Semenyo, 20-Bernardo (c), 10-Cherki, 11-Doku; 9-Haaland
Pelatih: Pep Guardiola

LIVERPOOL FC (4-3-1-2): 25-Mamardashvili (g); 30-Frimpong, 5-Konate, 4- Van Dijk (c), 6-Kerkez; 8-Szoboszlai, 38-Gravenberch, 7-Wirtz; 10-Mac Allister; 11-Salah, 22-Ekitike 
Pelatih: Arne Slot
 

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore