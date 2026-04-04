Prediksi Manchester City vs Liverpool: Ingin Hat-trick Menang, Pep Guardiola Dua Kali Kalahkan Liverpool di Premier League

JawaPos.com – Manchester City masih memburu gelar piala domestik setelah dalam laga terakhir memenangi Piala Liga atau EFL Cup/Carabao Cup (22/3). The Cityzens –julukan Manchester City– membidik gelar Piala, tetapi harus menghadapi Liverpool FC dalam perempat final malam nanti (siaran langsung Vidio pukul 18.45 WIB).

Seiring bermain di kandang sendiri, Stadion Etihad, City difavoritkan bisa mengatasi The Reds –julukan Liverpool FC.

Sama seperti saat The Cityzens dua ali memecundangi The Reds dalam pertemuan di Premier League musim ini. Masing-masing dengan skor 2-1 dalam matchweek ke-25 di Anfield (9/2) dan 3-0 dalam matchweek kesebelas di Etihad (10/11/2025).

Tactician City Pep Guardiola juga diuntungkan dengan para pemainnya kembali dari jeda internasional tanpa cedera. ”Kami hanya perlu mengecek kondisi kebugaran mereka,” kata Pep seperti dilansir dari Manchester Evening News.

Sementara Arne Slot, tactician The Reds, dalam dilema untuk mempertahankan skema 4-3-1-2 atau kembali ke skema awal 4-2-3-1. Skema 4-3-1-2 memang berbuah kemenangan 4-0 atas Galatasaray di Liga Champions (19/3), tetapi Virgil van Dijk dkk kemudian kalah 1-2 oleh Brighton & Hove Albion di Premier League (21/3).

