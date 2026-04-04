Prediksi Skor Manchester City vs Liverpool: Duel Sengit di Etihad, The Citizens Lebih Diunggulkan!

JawaPos.com- Pertarungan sengit akan tersaji saat Manchester City menghadapi Liverpool FC pada babak perempat final FA Cup 2025/2026. Duel dua raksasa Premier League ini akan digelar di Etihad Stadium, Sabtu (4/4), dan diprediksi berlangsung panas sejak menit awal.

Tim asuhan Pep Guardiola datang dengan kepercayaan diri tinggi usai sukses menjuarai Carabao Cup dengan mengalahkan Arsenal FC di partai final. Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan besar bagi The Cityzens yang kini memburu tiket ke semifinal kompetisi tertua di Inggris tersebut.

Di sisi lain, Liverpool FC justru datang dengan modal kurang meyakinkan. The Reds baru saja menelan kekalahan dari Brighton & Hove Albion di laga liga. Performa inkonsisten membuat tim besutan Arne Slot berada dalam tekanan, terlebih mereka juga belum mampu mengalahkan Manchester City musim ini.

Sorotan utama tentu akan tertuju pada mesin gol City, Erling Haaland. Meski belum berada dalam performa terbaiknya, striker asal Norwegia itu tetap menjadi ancaman serius bagi lini belakang Liverpool dan berpeluang besar mencetak gol di laga ini.

Sementara itu, Liverpool akan mengandalkan kreativitas Florian Wirtz di lini serang. Gelandang muda asal Jerman tersebut tengah dalam performa positif usai tampil impresif bersama tim nasionalnya dan diharapkan mampu menjadi pembeda dalam pertandingan krusial ini.

Secara statistik, kedua tim sama-sama produktif dalam beberapa laga terakhir. Manchester City mencetak tujuh gol dari lima pertandingan terakhir, sementara Liverpool sedikit lebih unggul dengan sembilan gol. Namun, City memiliki keunggulan psikologis setelah mencatat dua kemenangan beruntun atas Liverpool.

Kendati demikian, kedua tim harus menghadapi masalah cedera. City dipastikan tanpa Josko Gvardiol dan Ruben Dias, sementara John Stones masih diragukan tampil.

Di kubu Liverpool, sejumlah pemain seperti Alisson Becker dan Wataru Endo juga absen, sementara Mohamed Salah belum dipastikan bisa bermain.

Dari rekor pertemuan, Liverpool masih unggul dengan 110 kemenangan dari total 230 laga, sedangkan Manchester City mencatatkan 62 kemenangan dan 58 laga berakhir imbang.