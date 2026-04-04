M Shofyan Dwi Kurniawan
04 April 2026, 22.31 WIB

Richard Keys Ragukan Penunjukan Roberto De Zerbi di Tottenham: Antonio Conte Saja Gagal

Roberto De Zerbi ditunjuk sebagai pelatih kepala Tottenham Hotspur. (Instagram/@robdzerbi)

JawaPos.com - Roberto De Zerbi belum sempat menjalani pertandingan pertamanya bersama Tottenham, tetapi kritik sudah mulai berdatangan.

Penyiar senior Richard Keys menjadi salah satu sosok yang paling terang-terangan meragukan penunjukan pelatih asal Italia tersebut. Menurutnya, De Zerbi belum cukup membuktikan diri untuk layak menangani klub sebesar Tottenham.

De Zerbi resmi ditunjuk sebagai manajer baru Spurs awal pekan ini dengan kontrak lima tahun. Ia datang menggantikan Igor Tudor dan langsung dihadapkan pada tugas berat: menyelamatkan Tottenham dari ancaman degradasi.

Saat ini, Spurs hanya unggul satu poin dari zona merah dan belum meraih satu kemenangan pun di liga sepanjang tahun kalender ini. Situasi tersebut membuat tekanan terhadap De Zerbi terasa jauh lebih besar dibanding saat ia pertama kali mengambil alih Brighton beberapa tahun lalu.

Melansir Inside Futbol, Richard Keys menilai De Zerbi terlalu beruntung bisa mendapatkan pekerjaan itu.

“Saya pikir De Zerbi adalah anak yang sangat beruntung.”

“Saya tidak yakin apa yang telah dia lakukan sehingga mendapatkan pekerjaan di Spurs.”

Keys juga menilai reputasi De Zerbi di Brighton terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, Brighton justru terlihat lebih baik sejak Fabian Hurzeler datang menggantikan pelatih asal Italia tersebut.

“Hurzeler telah membuat Brighton menjadi lebih baik.”

Komentar paling tajam datang ketika Keys membandingkan De Zerbi dengan Antonio Conte. Menurutnya, jika pelatih sekaliber Conte saja gagal membawa Tottenham sukses, maka sulit membayangkan De Zerbi bisa melakukan sesuatu yang lebih baik.

“Dia jelas tidak sekelas dengan Conte yang, seperti kita tahu, sudah pernah melatih Spurs dan gagal.”

“Lalu, apa yang membuatnya memenuhi syarat?”

Editor: Edi Yulianto
