M Shofyan Dwi Kurniawan
04 April 2026, 22.23 WIB

Resmi Gabung Tottenham, Roberto De Zerbi Janjikan Loyalitas Jangka Panjang

Pelatih baru Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi. (Dok. Tottenham Hotspur)

JawaPos.com - Roberto De Zerbi langsung mengirim pesan yang ingin didengar para pendukung Tottenham begitu resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru klub.

Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa dirinya tidak datang hanya untuk proyek jangka pendek. Meski Spurs sedang berada dalam situasi sulit, De Zerbi berjanji ingin bertahan lama dan membangun sesuatu yang besar di London utara.

Mantan pelatih Brighton tersebut diumumkan sebagai manajer baru Tottenham pada hari Selasa setelah menandatangani kontrak lima tahun. Kontrak itu kabarnya membuat De Zerbi menjadi salah satu manajer dengan bayaran tertinggi di Liga Premier.

Ia menggantikan Igor Tudor, yang gagal membawa Spurs keluar dari tren buruk. Saat ini Tottenham berada hanya satu poin di atas zona degradasi dengan tujuh pertandingan tersisa.

Melansir Football London, dalam pesan singkat kepada para fans, De Zerbi menegaskan bahwa dirinya ingin memberikan segalanya untuk klub.

“Halo kepada semua penggemar Tottenham. Saya sangat senang berada di sini bersama kalian. Bagi saya, ini adalah kehormatan yang sangat besar dan saya sangat bangga menjadi pelatih kalian.”

“Saya ingin memberikan yang terbaik. Saya ingin bertahan lama di klub besar ini. Sampai jumpa lagi.”

Pernyataan itu jelas menjadi kabar yang menenangkan bagi fans Spurs. Dalam beberapa musim terakhir, Tottenham terlalu sering berganti pelatih dan kesulitan menemukan sosok yang benar-benar bisa membawa stabilitas.

Musim ini saja, De Zerbi sudah menjadi manajer ketiga yang menangani klub setelah Thomas Frank dan Igor Tudor.

Namun, De Zerbi tampaknya ingin menunjukkan bahwa ia berbeda. Dalam pernyataan resminya, pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan bahwa ia percaya penuh pada ambisi Tottenham.

“Saya sangat senang bisa bergabung dengan klub sepak bola fantastis ini, yang merupakan salah satu klub terbesar dan paling bergengsi di dunia.”

