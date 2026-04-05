Aprillia JP
06 April 2026, 02.11 WIB

Gol Lionel Messi Warnai Debut Stadion Baru, Inter Miami Gagal Menang atas Austin

Inter Miami bermain imbang kontra Austin FC di Nu Stadium. (@InterMiamiCF/X).

JawaPos.com - Lionel Messi langsung mencatatkan momen spesial saat membuka catatan gol Inter Miami di stadion baru mereka. Meskipun demikian, klub yang memiliki julukan The Herons itu harus puas bermain imbang 2-2 melawan Austin FC dalam laga Major League Soccer (MLS) pada Minggu (5/4).

Bermain di stadion anyar yang telah lama dinantikan, Inter Miami sempat tertinggal lebih dulu setelah bek Austin Guilherme Biro mencetak gol pembuka pada menit ke-6. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama.

Messi segera membalas empat menit kemudian lewat sundulan, menandai gol pertamanya di Nu Stadium hanya dalam waktu 10 menit sejak kickoff.

Meskipun demikian, Austin tampil cukup merepotkan sepanjang pertandingan. Serangan tim tamu bahkan sempat dua kali membentur tiang gawang milik Inter Miami CF sepanjang babak pertama. Selain itu, para pemain Austin juga sempat melakukan protes setelah klaim penalti mereka tidak dikabulkan oleh wasit.

Memasuki babak kedua, Austin kembali unggul dalam situasi yang cukup jarang terjadi. Messi kehilangan bola di area berbahaya dan hanya dalam waktu sekitar 10 detik atau tepatnya pada menit ke-53, Jayden Nelson sukses mencetak gol kedua bagi Austin.

Messi berusaha menebus kesalahan itu dengan meningkatkan intensitas serangan Miami. Messi sempat melewati beberapa pemain lawan dengan aksi individu, tetapi upayanya masih mampu digagalkan oleh kiper Austin Brad Stuver.

Gol penyelamat Miami akhirnya datang dari pemain veteran Luis Suarez. Masuk sebagai pemain pengganti, Suarez berhasil mencetak gol lewat tendangan voli dari jarak dekat pada menit ke-82 setelah memanfaatkan situasi sepak pojok.

Menjelang akhir laga, Messi nyaris menjadi pahlawan kemenangan dengan mengeksekusi tendangan bebas, tetapi tendangan itu masih membentur tiang gawang.

Dilansir dari ESPN, hasil itu membuat Inter Miami memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi lima pertandingan di MLS, sedangkan Austin belum meraih kemenangan dalam empat laga terakhir. Pelatih Miami Javier Mascherano mengakui suasana stadion sangat luar biasa, tetapi hasil imbang itu tetap membuatnya kecewa.

“Ini merupakan stadion yang spektakuler, benar-benar kelas dunia. Para penonton luar biasa, tempat ini benar-benar penuh,” ujar Mascherano.

