Antara
07 April 2026, 21.41 WIB

Napoli Permalukan AC Milan 1-0, Antonio Conte: Hasil Besar yang Membanggakan!

Antonio Conte (Instagram/@napoli)

JawaPos.com - Pelatih Napoli Antonio Conte menilai kemenangan 1-0 tim asuhannya atas AC Milan pada pertandingan Liga Italia di Stadion Diego Maradona, Naples, Selasa dini hari WIB, memberikan kepercayaan diri kepada skuadnya, dikutip dari ANTARA.

“Kami meraih tiga poin yang sangat penting untuk zona Liga Champions. Mengalahkan Milan seperti ini adalah hasil besar dan harus membuat kami bangga,” kata Conte dikutip dari laman resmi Napoli.

“Kemenangan ini memberi kami kepercayaan diri dan antusiasme. Meski ada beberapa pemain absen, kami tetap menunjukkan kekuatan dan soliditas. Menurut saya, tim lain mungkin sudah tenggelam, sementara kami tidak pernah kehilangan arah, dan itu adalah kelebihan besar dari grup ini,” lanjutnya.

Kemenangan itu membuat Napoli naik ke posisi kedua di klasemen sementara Liga Italia dengan 65 poin. Menurut Conte, timnya akan berusaha keras menjaga posisi di zona Liga Champions.

“Target zona Liga Champions agak terlalu diremehkan, padahal itu sama sekali tidak mudah. Musim ini kami sudah memenangkan Piala Super, dan sekarang kami harus pandai menjaga posisi di papan atas klasemen.”

“Sejauh ini kami menghormati status juara, tersisa tujuh pertandingan, kami harus memberikan yang terbaik dan fokus pada diri sendiri. Di depan, Inter menjalani musim yang hebat, tapi kami menatap ke atas dan akan mencoba mempercepat dengan memberikan segalanya,” tutur mantan pelatih Juventus dan Chelsea itu.

Penyerang veteran Matteo Politano menjadi pencetak gol semata wayang pada laga tersebut, berkat golnya pada menit ke-79.

“Meski saya memulai dari bangku cadangan, saya merasa akan masuk dan mencetak gol. Saya tetap tenang karena melihat tim bermain sangat baik, dan kemenangan ini memang sangat pantas,” tutur Politano.

Selanjutnya Napoli akan bertandang ke markas Parma pada Minggu (12/4) di ajang Liga Italia.

