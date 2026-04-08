Resmi! Legenda Persebaya Surabaya Kurniawan Dwi Yulianto Umumkan Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF U-17 2026

Kurniawan Dwi Yulianto umumkan skuad Timnas Indonesia U-17 yang siap berlaga di Piala AFF U-17 2026. (Como)
JawaPos.com — Langkah Timnas Indonesia U-17 menuju panggung Piala AFF U-17 2026 resmi dimulai. Sosok legenda Persebaya Surabaya musim 2003/2004 dan ikut membawa Persebaya juara saat itu, Kurniawan Dwi Yulianto, akhirnya mengumumkan komposisi skuad terbaiknya.
Pengumuman itu dirilis melalui akun resmi Timnas Indonesia pada Selasa. Total 26 pemain dipanggil untuk membawa misi besar mengulang kejayaan di level Asia Tenggara.
Kurniawan Dwi Yulianto tak asal pilih dalam menentukan nama-nama yang masuk skuad akhir. Kombinasi pemain dari berbagai lini dipersiapkan dengan harapan menghadirkan keseimbangan permainan.
Di sektor penjaga gawang, tiga nama dipercaya menjadi benteng terakhir. Mereka adalah Syahdan Caesar, Noah Leo Duvert, dan Abdillah Ishak.
Ketiganya diharapkan mampu memberikan rasa aman di bawah mistar gawang. Persaingan sehat di posisi ini juga diyakini akan meningkatkan performa tim secara keseluruhan.
Beralih ke lini belakang, sembilan pemain dipanggil untuk memperkuat pertahanan Garuda Muda. Nama-nama seperti Pandu Aryo hingga Peres Akwila siap menjadi tembok kokoh.
Kehadiran mereka menjadi kunci penting untuk meredam agresivitas lawan di fase grup. Apalagi, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi tim-tim kuat di kawasan Asia Tenggara.
Di lini tengah, tujuh gelandang dipersiapkan untuk mengatur ritme permainan. Fardan Farras hingga Aldredo Naraya diharapkan mampu menjadi motor serangan tim.
Peran lini tengah akan sangat vital dalam menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Kreativitas serta visi bermain menjadi aspek yang sangat diandalkan di sektor ini.
