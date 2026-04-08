Preview Lengkap PSG vs Liverpool: Arne Slot Mencari Jalan Selamat, Liga Champions Jadi Ajang Tersisa 

JawaPos.com – Status Arne Slot sebagai tactician Liverpool FC (LFC) tidak baik-baik saja. Dalam dua laga terakhir, LFC menelan kekalahan, termasuk ditekuk empat gol tanpa balas oleh Manchester City di perempat final Piala FA akhir pekan lalu (4/4).Liga Champions praktis jadi satu-satunya sekoci penyelamat Slot untuk tidak terdepak di akhir musim.

Selain masih berjuang untuk finis empat besar di Premier League (berhak lolos ke Liga Champions musim depan), LFC masih bertahan di perempat final Liga Champions musim ini. Akan tetapi, The Reds –sebutan LFC–dihadang juara bertahan Paris Saint-Germain dengan first leg dimainkan di Parc des Princes, Paris, dini hari nanti (siaran langsung SCTV/beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB).

Media-media Inggris menyebut, Slot bisa ditendang dari jabatannya jika LFC disingkirkan PSG. ’’Kami harus melakukan sesuatu yang berbeda di Paris. Sebab, itu laga yang tidak mudah bagi kami,’’ kata bek tengah sekaligus kapten LFC, Virgil van Dijk, seperti dilansir dari AFP.

’’Setidaknya, dalam tiga laga ke depan, kami harus memberikan laga spesial bagi fans kami,’’ sambung Van Dijk. Selain dua leg melawan PSG, LFC menghadapi Fulham FC dalam matchweek ke-32 Premier League akhir pekan ini (11/4).

Ulangan Musim Lalu

PSG versus LFC pernah bertemu musim lalu, tepatnya di babak 16 besar. LFC sejatinya memenangi first leg di Parc des Princes (1-0). Akan tetapi, saat bermain di kandang sendiri, Anfeld, LFC kalah 0-1 dan kemudian tereliminasi via adu penalti 1-4.

Bek kanan PSG Achraf Hakimi mengakui, LFC tetap tim tangguh di Eropa terlepas inkonsistensi sepanjang musim ini. ”Mereka masih bertahan dalam jajaran delapan klub di fase Liga Champions saat ini telah membuktikan level mereka,” kata kapten timnas Maroko tersebut kepada L’Equipe.



Teka-Teki Ekitike

Sebagai mantan penghuni Camp des Loges, kamp latihan PSG, lawatan dini hari nanti sangat berarti bagi striker LFC Hugo Ekitike. Ya, Ekitike adalah mantan striker PSG. Ini jadi kali pertama Ekitike kembali ke Parc des Princes sebagai lawan.

Di Liga Champions musim ini, Ekitike sudah menciptakan tiga gol. Satu gol di antaranya diciptakan dalam laga terakhir, kontra Galatasaray dalam second leg 16 besar di Anfield (19/3). ”Aku berharap saat kembali ke Paris, Hugo (Ekitike) terlecut kembali motivasinya,’’ kata Neil Mellor, mantan penyerang LFC yang kini jadi analis sepak bola di Liverpool Echo.