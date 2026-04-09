Antara
09 April 2026, 14.53 WIB

Menang 2-0 di Leg Pertama, PSG Sukses Bikin Liverpool Nggak Berdaya

Selebrasi Kvaratskhelia (tengah) setelah mencetak gol kedua PSG lswan Liverpool di laga leg pertama perempat final Liga Champions 2025/26 di Parc des Princes pada Rabu (8/4/2026). (UEFA.com)

JawaPos.com - Juara bertahan, Paris Saint-Germain (PSG) sukses meraih kemenangan 2-0 atas Liverpool dalam pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions 2025/26 yang berlangsung di Parc des Princes pada Kamis dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.

Dua gol kemenangan tim asuhan Luis Enrique dicetak oleh Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia.

Hasil ini menjadi modal bagus bagi PSG untuk laga leg kedua akan digelar di markas Liverpool pada Rabu (15/4) depan.

PSG langsung tampil menekan sejak awal laga dan mampu membuka keunggulan cepat. Pada menit ke-11, Desire Doue mencetak gol setelah memanfaatkan penetrasi apik yang diawali oleh Ousmane Dembele.

Tembakan Doue sempat mengenai pemain lawan sebelum melambung masuk ke gawang Giorgi Mamardashvili. Skor menjadi 1-0.

PSG terus menekan sepanjang babak pertama. Kvaratskhelia hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-32, tetapi Mamardashvili melakukan penyelamatan gemilang.

Kiper asal Georgia itu kembali menunjukkan refleks apik dengan menggagalkan peluang satu lawan satu dari Doue.

Liverpool baru menciptakan peluang berbahaya menjelang akhir babak pertama melalui tendangan voli Jeremie Frimpong, yang belum mengenai sasaran. Hingga turun minum, PSG unggul 1-0.

Di babak pertama, Liverpool gagal mencatatkan satu pun tembakan.

Artikel Terkait
Antonio Rudiger Jumawa, Sebut Real Madrid Beri Hadiah 2 Gol untuk Bayern Munchen di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Antonio Rudiger Jumawa, Sebut Real Madrid Beri Hadiah 2 Gol untuk Bayern Munchen di Liga Champions

09 April 2026, 03.01 WIB

Manchester United Semakin Dekat ke Liga Champions Berkat Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester United Semakin Dekat ke Liga Champions Berkat Arsenal

09 April 2026, 00.32 WIB

Alexander Isak Tak Jadi Starter, Arne Slot Anggap Lawan PSG sebagai Kesempatan Kedua untuk Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Alexander Isak Tak Jadi Starter, Arne Slot Anggap Lawan PSG sebagai Kesempatan Kedua untuk Liverpool

09 April 2026, 00.24 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

