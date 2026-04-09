Moch. Rizky Pratama Putra
09 April 2026, 14.13 WIB

Nggak Ada yang Leha-leha! Ultimatum Umuh Muchtar Bikin Skuad Persib Bandung Mode Final Lawan Bali United

Selebrasi Ramon Tanque usai mencetak gol yang membawa Persib Bandung menang atas Semen Padang FC. (Persib)

JawaPos.com — Tekanan mulai terasa di ruang ganti Persib Bandung jelang laga krusial menghadapi Bali United. Bukan tanpa alasan, sang manajer Umuh Muchtar melontarkan pesan keras yang langsung menyentil mentalitas para pemainnya.

Kemenangan atas Semen Padang memang menjadi modal penting bagi tim asuhan Bojan Hodak. Namun, bagi Umuh, hasil itu belum cukup jika tidak diiringi konsistensi hingga akhir musim.

Manajer Persib Bandung tersebut mengapresiasi kerja keras timnya saat mencuri poin penuh di Stadion Haji Agus Salim pada 5 April 2026 lalu.

Ia melihat kemenangan itu sebagai bukti tim mampu menjawab tantangan di laga tandang yang tidak mudah.

Meski demikian, Umuh langsung mengingatkan agar para pemain tidak terlena dengan hasil positif tersebut.

Ia menegaskan, setiap pertandingan yang tersisa harus diperlakukan layaknya laga final jika ingin menjaga peluang juara tetap terbuka.

"Saya menitip pesan kepada mereka, jangan jemawa dan jangan menganggap enteng. Kita harus menganggap setiap pertandingan itu adalah final. Jadi, semuanya harus serius, tidak ada yang leha-leha, harus semangat," ujar Umuh.

Pesan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan refleksi dari pengalaman panjang Umuh dalam mengelola tim. Ia paham betul euforia kemenangan sering kali menjadi jebakan yang justru merugikan di fase krusial kompetisi.

Dalam pandangannya, kemenangan tidak harus selalu diraih dengan skor besar. Yang terpenting adalah bagaimana tim bisa mengamankan tiga poin di setiap laga, tanpa peduli berapa banyak gol yang tercipta.

Editor: Banu Adikara
Dua Bintang Rp 13 Miliar Resmi Kembali! Persib Bandung Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United Jelang Duel Panas di GBLA

Perang Urat Syaraf Bojan Hodak! Rivalitas Persib Bandung dan Persija Jakarta Menuju Gelar Juara Makin Panas

Bali United Percaya Diri Lumat Persib, Johnny Jansen Punya Modal Penting di Gelora Bandung Lautan Api

