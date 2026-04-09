Nggak Ada yang Leha-leha! Ultimatum Umuh Muchtar Bikin Skuad Persib Bandung Mode Final Lawan Bali United

Selebrasi Ramon Tanque usai mencetak gol yang membawa Persib Bandung menang atas Semen Padang FC. (Persib)
JawaPos.com — Tekanan mulai terasa di ruang ganti Persib Bandung jelang laga krusial menghadapi Bali United. Bukan tanpa alasan, sang manajer Umuh Muchtar melontarkan pesan keras yang langsung menyentil mentalitas para pemainnya.
Kemenangan atas Semen Padang memang menjadi modal penting bagi tim asuhan Bojan Hodak. Namun, bagi Umuh, hasil itu belum cukup jika tidak diiringi konsistensi hingga akhir musim.
Manajer Persib Bandung tersebut mengapresiasi kerja keras timnya saat mencuri poin penuh di Stadion Haji Agus Salim pada 5 April 2026 lalu.
Baca Juga:Dua Bintang Rp 13 Miliar Resmi Kembali! Persib Bandung Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United Jelang Duel Panas di GBLA
Ia melihat kemenangan itu sebagai bukti tim mampu menjawab tantangan di laga tandang yang tidak mudah.
Meski demikian, Umuh langsung mengingatkan agar para pemain tidak terlena dengan hasil positif tersebut.
Ia menegaskan, setiap pertandingan yang tersisa harus diperlakukan layaknya laga final jika ingin menjaga peluang juara tetap terbuka.
Baca Juga:Bernardo Tavares Jadi Pelatih Terbaik Pekan ke-26 setelah Bawa Persebaya Surabaya Kalahkan Persita Tangerang
"Saya menitip pesan kepada mereka, jangan jemawa dan jangan menganggap enteng. Kita harus menganggap setiap pertandingan itu adalah final. Jadi, semuanya harus serius, tidak ada yang leha-leha, harus semangat," ujar Umuh.
Pesan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan refleksi dari pengalaman panjang Umuh dalam mengelola tim. Ia paham betul euforia kemenangan sering kali menjadi jebakan yang justru merugikan di fase krusial kompetisi.
Dalam pandangannya, kemenangan tidak harus selalu diraih dengan skor besar. Yang terpenting adalah bagaimana tim bisa mengamankan tiga poin di setiap laga, tanpa peduli berapa banyak gol yang tercipta.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?