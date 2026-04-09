Jumlah Gol Cristiano Ronaldo Diperdebatkan Jelang Target 1000 Gol di Dunia Sepak Bola

JawaPos.com – Jumlah gol Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dalam perjalanannya menuju pencapaian 1.000 gol sepanjang karier.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/4), Perbedaan data menciptakan kontroversi di kalangan pengamat dan pecinta sepak bola. Selisih enam gol memicu perdebatan mengenai angka pasti yang seharusnya diakui.

Beberapa sumber mencatat Ronaldo telah mencetak 967 gol, sementara lainnya menyebut angka 961 gol.

Perbedaan tersebut muncul setelah pertandingan bersama Al-Nassr dalam ajang regional. Situasi ini menimbulkan kebingungan mengenai validitas sejumlah gol yang diperdebatkan.

Kontroversi berawal dari enam gol yang dicetak dalam turnamen Piala Champions Klub Arab 2023.

Kompetisi tersebut tidak sepenuhnya diakui secara resmi oleh FIFA. Akibatnya, beberapa platform statistik memilih untuk tidak memasukkan gol tersebut dalam catatan resmi.

Namun, sejumlah pihak seperti IFFHS menilai semua gol Ronaldo tetap sah untuk dihitung. Bahkan, beberapa indikasi menunjukkan bahwa FIFA pernah memasukkan gol tersebut dalam komunikasi resminya.

Hal ini membuat perdebatan semakin kompleks karena tidak adanya standar tunggal yang digunakan.