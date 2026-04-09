Antonius Oskarianto Adur
10 April 2026, 03.32 WIB

Sah! Nathan Tjoe-A-On dan Tim Geypens Bisa Kembali Main, Klub Penggawa Timnas Indonesia Berikan Pernyataan Tegas

Aksi Nathan Tjoe-A-On bersama Willem II. (Dok. Willem II) - Image

Aksi Nathan Tjoe-A-On bersama Willem II. (Dok. Willem II)

JawaPos.com - Nathan Tjoe-A-On dan Tim Geypens akhirnya bisa kembali bermain bersama Willem II dan FC Emmen. Kedua pemain Timnas Indonesia tersebut sempat tidak boleh bermain karena masalah paspor gate.

Willem II mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Nathan Tjoe-A-On sudah mendapatkan izin kerja. Hal tersebut membuatnya bisa kembali bermain untuk laga melawan Almere City pada 12 April.

"Dalam beberapa waktu terakhir, menjadi jelas bahwa beberapa langkah hukum lagi diperlukan terkait izin kerjanya. Sesuai dengan saran dari KNVB dan FBO, Tjoe-A-On belum dapat melakukan pekerjaan apa pun untuk Willem II karena kewajiban internasionalnya," tulis peryataan resmi Willem II, Kamis (9/4).

Saat Nathan Tjoe-A-On terkena masalah paspor, bek Timnas Indonesia tersebut absen di dua pertandingan. Dia tidak bermain di laga kemenangan melawan PSV U-21 dan Roda JC.

"Setelah mendapatkan izin kerja, sang bek kembali berlatih bersama Tricolores. Akibatnya, Tjoe-A-On kembali memenuhi syarat untuk bermain di pertandingan mendatang," lanjut pernyataan itu.

Bagi Willem II, Tjoe-A-On merupakan pemain andalan di lini belakang. Pemain 24 tahun tersebut sudah bermain 29 pertandingan di Eerste Divisie dengan mengoleksi satu assist.

Selain Nathan Tjoe-A-On, Tim Geypens juga telah diizinkan bermain oleh FC Emmen. Pihak telak menyatakan bahwa pemainnya itu sudah mendapatkan izin tinggal hingga lima tahun kedepan.

"Mulai hari ini, Tim Geypens kembali berlatih di lapangan. Berkat izin tinggal sementara, yang saat ini berlaku hingga tahun 2031 dengan opsi perpanjangan, Tim diizinkan untuk kembali bekerja sebagai pemain sepak bola di Belanda," tulis FC Emmen.

FC Emmen kehilangan Tim Geypens dalam empat pertandingan. Pemain 20 tahun tersebut tidak bermain di laga melawan SC Cambuur, FC Eindhoven, Vitesse, dan MVV Maastricht.

Dengan kembalinya Geypens, maka dia bakal tersedia di laga melawan RKC Waalwijk pada 11 April.

Artikel Terkait
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven - Image
Sepak Bola Indonesia

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

09 April 2026, 16.46 WIB

Promotor Clash of Legends Curhat Soal Alotnya Bujuk Patrick Kluivert Datang ke Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Promotor Clash of Legends Curhat Soal Alotnya Bujuk Patrick Kluivert Datang ke Indonesia

09 April 2026, 14.40 WIB

Bintang Malut United Jadi Korban Rasisme Lagi Kontra Arema FC, Yakob Sayuri Harapkan Hal Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Bintang Malut United Jadi Korban Rasisme Lagi Kontra Arema FC, Yakob Sayuri Harapkan Hal Ini

09 April 2026, 00.29 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

