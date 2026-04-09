Sah! Nathan Tjoe-A-On dan Tim Geypens Bisa Kembali Main, Klub Penggawa Timnas Indonesia Berikan Pernyataan Tegas

JawaPos.com - Nathan Tjoe-A-On dan Tim Geypens akhirnya bisa kembali bermain bersama Willem II dan FC Emmen. Kedua pemain Timnas Indonesia tersebut sempat tidak boleh bermain karena masalah paspor gate.

Willem II mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Nathan Tjoe-A-On sudah mendapatkan izin kerja. Hal tersebut membuatnya bisa kembali bermain untuk laga melawan Almere City pada 12 April.

"Dalam beberapa waktu terakhir, menjadi jelas bahwa beberapa langkah hukum lagi diperlukan terkait izin kerjanya. Sesuai dengan saran dari KNVB dan FBO, Tjoe-A-On belum dapat melakukan pekerjaan apa pun untuk Willem II karena kewajiban internasionalnya," tulis peryataan resmi Willem II, Kamis (9/4).

Saat Nathan Tjoe-A-On terkena masalah paspor, bek Timnas Indonesia tersebut absen di dua pertandingan. Dia tidak bermain di laga kemenangan melawan PSV U-21 dan Roda JC.

"Setelah mendapatkan izin kerja, sang bek kembali berlatih bersama Tricolores. Akibatnya, Tjoe-A-On kembali memenuhi syarat untuk bermain di pertandingan mendatang," lanjut pernyataan itu.

Bagi Willem II, Tjoe-A-On merupakan pemain andalan di lini belakang. Pemain 24 tahun tersebut sudah bermain 29 pertandingan di Eerste Divisie dengan mengoleksi satu assist.

Selain Nathan Tjoe-A-On, Tim Geypens juga telah diizinkan bermain oleh FC Emmen. Pihak telak menyatakan bahwa pemainnya itu sudah mendapatkan izin tinggal hingga lima tahun kedepan.

"Mulai hari ini, Tim Geypens kembali berlatih di lapangan. Berkat izin tinggal sementara, yang saat ini berlaku hingga tahun 2031 dengan opsi perpanjangan, Tim diizinkan untuk kembali bekerja sebagai pemain sepak bola di Belanda," tulis FC Emmen.

FC Emmen kehilangan Tim Geypens dalam empat pertandingan. Pemain 20 tahun tersebut tidak bermain di laga melawan SC Cambuur, FC Eindhoven, Vitesse, dan MVV Maastricht.