Antonius Oskarianto Adur
10 April 2026, 05.55 WIB

Liverpool Kalah dari PSG, Virgil Van Dijk Berharap Keajaiban di Anfield

Kapten Liverpool Virgil Van Dijk. (Dok. Liverpool)

JawaPos.com -Virgil van Dijk berharap pada keajaiban di Anfield setelah Liverpool kalah dari Paris Saint-Germain (PSG) di leg pertama perempat final Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 0-2 tersebut dimainkan di Parc des Princes, Kamis (9/4).

Kapten Liverpool tersebut ingin para pendukung bisa membantu tim kesayangannya untuk mengalahkan PSG di leg kedua dan lolos ke semifinal. Sebelumnya, Liverpool bisa menang dan lolos ke perempat final setelah mengalahkan Galatasaray di Anfield.

"Semoga para penggemar kami dapat memainkan peran besar dalam hal itu. Saya telah melalui banyak malam istimewa di Anfield – saya sangat beruntung dan merasa terhormat, dan para penggemar kami, mereka adalah tulang punggung klub, dan semoga mereka dapat berada di sana untuk kami lagi," kata Virgil van Dijk kepada TNT Sports yang dikutip dari laman resmi UEFA, Kamis (9/4).

Sebagai bek, Van Dijk menilai lini belakang Liverpool bermain sangat baik. Menurutnya, serangan balik seharusnya bisa lebih dimanfaatkan oleh Liverpool.

"Itu adalah kerja keras yang sangat berat – seperti yang diharapkan. Saya pikir kami bertahan dengan banyak pemain di sekitar kotak penalti. Sayangnya, gol pertama adalah hasil defleksi. Kami memiliki beberapa momen kecil saat serangan balik di mana kami bisa berbuat lebih baik," ujar Van Dijk.

"Jelas, saya tidak senang sama sekali kalah. Satu-satunya hal positif adalah kami masih memiliki pertandingan lain untuk dimainkan minggu depan." tambah Van Dijk.

Pemain 34 tahun itu memberikan alasan Liverpool bermain dengan lima bek yang membuat mereka harus mengikuti pergerakan para pemain PSG. Untuk leg kedua, Van Dijk ingin Liverpool lebih baik lagi dalam penguasaan bola.

"Mereka jelas bergerak ke mana-mana. Anda harus berkomunikasi dengan baik, Anda harus mengikuti lawan Anda. Anda juga harus mengambil risiko dalam hal itu, terkadang. Tunggu momen yang tepat untuk merebut bola dan mudah-mudahan melakukan serangan balik. Saya pikir kami memiliki beberapa peluang untuk melakukan itu. Kami tidak melakukannya dengan baik. Tapi mudah-mudahan kami bisa jauh lebih baik, terutama dalam penguasaan bola, di Anfield," pungkas Van Dijk.

Laga leg kedua akan dimainkan pada 15 April di Anfield. Untuk bisa lolos ke semifinal, Liverpool harus menang dari PSG berapapun skornya.

